Pattensen-Mitte

Die CDU in Pattensen hat am vergangenen Wochenende die Liste der Kandidaten für die Wahl des Stadtrates am 12. September aufgestellt. An der Spitze gab es keine Überraschung. Der derzeitige Fraktionsvorsitzende Georg Thomas geht als Spitzenkandidat ins Rennen. Einige namhafte Personen stehen bei der Kommunalwahl im Herbst allerdings nicht mehr zur Verfügung.

Torben Löhr landet auf Platz fünf

Insgesamt haben sich 30 der insgesamt 155 Mitglieder des Stadtverbandes bei der Aufstellungsversammlung auf die Liste setzen lassen. 47 Mitglieder nahmen an der Versammlung in der Aula der KGS teil. Dem Pattenser CDU-Vorsitzenden und Bürgermeisterkandidaten Roman Dobberstein war das Erreichen dieser symbolischen Zahl an Kandidaten besonders wichtig. Der Rat der Stadt besteht aus insgesamt 30 Mitgliedern plus Bürgermeister oder Bürgermeisterin. Hinter Thomas stehen auf den weiteren Plätzen die Koldinger Ortsbürgermeisterin Astrid Schunder, Matthias Wiesner, Margret Zieseniß und der derzeitige stellvertretende Jugendbürgermeister Torben Löhr. „Mit dieser Mannschaft können wir uns sehen lassen“, sagte Thomas.

Nicht mehr zur Wahl stellten sich aus Altersgründen Heinrich Lindenberg, der kürzlich aus gesundheitlichen Gründen sein Mandat abgab, sowie Horst und Günter Bötger. Die Ratsvorsitzende Julia Recke habe aufgrund ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin einer Hausverwaltungsgesellschaft nicht mehr ausreichend Zeit für die Kommunalpolitik. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler Jonas Soluk schaffe es aus beruflichen Gründen ebenfalls nicht mehr, sich vor Ort einzubringen.

Die Kandidaten der CDU für den Rat der Stadt Pattensen im Überblick:

1. Georg Thomas

2. Astrid Schunder

3. Matthias Wiesner

4. Margret Zieseniß

5. Torben Löhr

6. Ricarda Thieme

7- Dirk-Christian Bötger

8. Franziska Carnehl

9 Andreas Junge

10. Martin Jausch

11. Stefanie Behrends

12. Heiko Probst

13. Eckardt Ihssen

14. Horst Dobslaw

15. Sebastian Krüger

16. Sabine Laue

17. Christian Strelow

18. Daniela Wermuth

19. Wolfgang Fürmeyer

20. Ines Tabel

21. Matthias Müller

22. Karsten Thomas

23. Alexander Dau

24. Wolfgang Biermann

25. Bernhard Neumann

26. Nicole Picard

27. Marita Tillmann

28. Dirk-Hermann Frank

29. Wighard Dreesmann

30. Roman Dobberstein

Von Mark Bode