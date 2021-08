Pattensen

Neun Seiten umfasst das Wahlprogramm, das der CDU-Stadtverband Pattensen nun vorgestellt hat. Darin erklärt die Parteispitze um Bürgermeisterkandidat Roman Dobberstein und Spitzenkandidat Georg Thomas, was die Partei nach der Kommunalwahl am 12. September umsetzen möchte. Dazu zählen sie unter anderem die Ausweisung neuer Bau- und Gewerbegebiete sowie die Konsolidierung des Haushaltes, ohne die Steuern zu erhöhen. In das Wahlprogramm seien Ideen von CDU-Mitgliedern und Bürgern eingeflossen, die ihre Anregungen bei digitalen Veranstaltungen vortragen konnten.

„Wir haben ein Programm aufgestellt, das Umwelt- und Klimaschutz mit Wirtschaft und Stadtentwicklung in Einklang bringt“, erläutert Dobberstein, der Vorsitzender des Stadtverbands ist. Für die CDU ist es kein Widerspruch, dass die Partei auf der einen Seite den Radverkehr fördern will, ohne dabei auf der anderen Seite Autos auszubremsen oder Parkplätze zurückzubauen.

Kleine Spitze in Richtung Bürgermeisterin

Außerdem spricht sich die CDU für mehr Bürgerbeteiligung aus. Im Wahlprogramm steht deutlich eine Spitze in Richtung Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD). „Wir brauchen keine Workshops oder Bürgerräte, solange die Ideen oder Anregungen aus der Bevölkerung viel zu selten von der Verwaltung aufgenommen werden.“ Die CDU sei „dafür offen, dem Rat eine neue Geschäftsordnung zu geben, die den Bürgerinnen und Bürgern mehr Mitsprache ermöglicht. Wir sind dafür, die Möglichkeiten der Beteiligung in den Ausschüssen und im Rat zu stärken.“

Auch zum „maßvollen Ausbau“ der regenerativen Energien bekennt sich die CDU in dem Wahlprogramm. „Bei der Umsetzung wollen wir alle Menschen mitnehmen und die Maßnahmen so ausgestalten, dass es keine Verlierer gibt. Und vor allem wollen wir nicht mit Verboten und Vorschriften arbeiten, sondern informieren und Anreize setzen“, heißt es in dem Papier.

Mehr Ladestationen für E-Autos

Die CDU spricht sich für den Ausbau der Elektromobilität in der Stadt aus. „Wir brauchen mehr Ladestationen, auch in den Wohnvierteln“, sagt Dobberstein dazu. Auch eine Energiegenossenschaft will die CDU ins Leben rufen.

„Mich freut besonders, dass wir uns in unserem Programm ganz klar zur regionalen Landwirtschaft bekennen und uns für eine Stärkung der nachhaltig wirtschaftenden Betriebe aussprechen“, sagt Astrid Schunder. Die Koldinger Ortsbürgermeisterin kandidiert auf Platz zwei und ergänzt, dass sich alle Ortsteile der Stadt „gut entwickeln“ sollen.

CDU fordert festen Anbau für Kita in Hüpede

Kinderbetreuung sollte aus Sicht der CDU möglichst vor Ort stattfinden, deswegen setzt sich die Partei weiter für einen festen Anbau des Kindergartens in Hüpede. „Wenn bis November kein klarer Fahrplan für den Anbau steht, werden wir das im Rat wieder auf die Tagesordnung setzen“, kündigen Margret Zieseniß und Dirk-Christian Bötger an, die beide für den Stadtrat kandidieren.

