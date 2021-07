Pattensen

Die Wählergemeinschaft Freie Wähler hat ihre Liste mit den Kandidaten für den Rat der Stadt Pattensen aufgestellt. An der Spitze bleibt weiterhin Hans-Friedrich Wulkopf. Die Freien Wähler haben für die Kommunalwahl am 12. September insgesamt sieben Kandidaten für den Stadtrat aufgestellt.

Wulkopf und Raese stehen vorne

Der 75-jährige frühere Berufssoldat Wulkopf, der in Hüpede lebt, gehört derzeit dem Rat an. Sein Ziel sei es, „machbare Dinge zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger in Hüpede und Oerie und in der ganzen Stadt Pattensen zu verwirklichen“. Auf Platz zwei befindet sich mit Horst Harry Raese ein weiterer aktueller Ratsherr. Der 61 Jahre alte Bankkaufmann möchte sich in Zukunft für einen ausgeglichenen Haushalt einsetzen.

Auf den weiteren Listenplätzen landeten der Hüpeder Udo Mensing, Arndt-Sidney Steinke aus Pattensen-Mitte, Alexander Stichnoth, Günther Person (beide aus Oerie) sowie auf Platz sieben Fred Grigat. Die Freien Wähler besitzen in der derzeitigen Legislaturperiode zwei Sitze im Rat der Stadt.

Von Mark Bode