Pattensen

Die SPD Pattensen hat ihre Kandidaten für den Rat der Stadt Pattensen aufgestellt. Andrea Eibs-Lüpcke, Vorsitzende des Pattenser Ortsvereins, zeigt sich mit dem Ergebnis zufrieden. „Wir haben eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Kandidaten“, sagte sie. Ganz vorne finden sich mit Andreas Ohlendorf, Eibs-Lüpcke und Jens Ernst drei der langjährigen Kommunalpolitiker. Doch schon auf Platz vier steht ein neues Gesicht: Justina Walkowiak.

Nur vier Frauen sind unter den Kandidaten

Eibs-Lüpcke ist zufrieden damit, dass sich mit Walkowiak insgesamt vier Mitglieder der Jusos auf der Liste befinden. Matthias Friedrichs landete auf Platz fünf, Lasse Ahrens (Platz neun) und Florian Ernst (elf) etwas weiter hinten. Von einer angestrebten Parität ist die SPD in Pattensen allerdings noch weit entfernt: Nur vier der insgesamt 14 Kandidaten sind weiblich. Das entspricht weniger als 30 Prozent.

In der aktuellen Legislaturperiode hat die SPD-Fraktion neun Sitze. Eibs-Lüpcke hat für die für Kommunalwahl am 12. September ein neues Format ins Leben gerufen: Die einzelnen Bewerber werden auf der Internetseite www.kommunalwahl-pattensen.de jeweils in einem Podcast vorgestellt.

Das sind die Kandidaten der SPD für den Rat der Stadt Pattensen im Überblick:

1. Andreas Ohlendorf

2. Andrea Eibs-Lüpcke

3. Jens Ernst

4. Justina Walkowiak

5. Matthias Friedrichs

6. Marion Kimpioka

7. Jörg Walkowiak

8. Anja Lampe

9. Lasse Ahrens

10. Thomas Vogel

11. Florian Ernst

12. Joachim Niepel

13. Lars Stürwohld

14. Thorsten Krüger

Von Mark Bode