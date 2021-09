Jeinsen

Eigentlich hätte der Schauspieler und Musiker Jon Flemming Olsen am Freitagabend in der St.-Georg-Kirche in Jeinsen zu Gast sein sollen. Doch das geplante Konzert ist kurzfristig in Absprache des Musikers mit dem Bürgerverein Jeinsen verschoben worden. „Er hatte angeregt, die Veranstaltung auf das Jahr 2022 zu verschieben. Das war durchaus in unserem Sinne“, sagt Dieter Alm vom Bürgerverein. Ein neuer Termin ist noch offen.

Laut Alm hatte es „wenig Rückmeldungen“ von Interessierten gegeben. Er erklärt sich das mit den geltenden Corona-Bestimmungen. „Die Leute halten sich derzeit lieber noch zurück“, sagt Alm. „Das Konzert wird auf jeden Fall stattfinden. Wir müssen nur einen passenden Termin finden.“

Olsen spielt Imbissbetreiber Ingo

Jon Flemming Olsen ist vielen vermutlich aus der WDR-Serie „Dittsche – Das wirklich wahre Leben“ mit Olli Dittrich bekannt, in der er mit Perücke den Imbissbetreiber Ingo spielt. Olsen war mit der Gruppe Texas Lightning – in der auch Dittrich mitspielte – mit dem Lied „No No Never“ beim Eurovision Song Contest dabei. 2014 startete er seine Solokarriere mit seinem ersten Album „Immer wieder weiter“. Das aktuelle Programm hatte er im vergangenen Jahr entwickelt und wurde dafür mit einer Nominierung für den „Preis der deutschen Schallplattenkritik” belohnt.

Von Mark Bode