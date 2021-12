Pattensen-Mitte

Gut eine Woche sind die fleißigen Helferinnen im Einsatz gewesen, haben Kränze gebunden sowie mit Dekoartikeln und Kerzen verziert. Inzwischen ist der Kränzemarkt offiziell vorüber, der Nachverkauf läuft noch bis Sonnabend. Das Fazit der Veranstalter fällt überaus positiv aus. Der Erlös kommt dem Förderverein Rettungsring zugute, der das Pattenser Bad unterstützt.

„Wir sind förmlich überrannt worden“, sagt Monika Wagner, die dem zwölfköpfigen Kränze- und Flohmarktteam angehört. „Wir hatten sehr viele Bestellungen. Die Besucher haben uns die Kränze aus den Händen gerissen“, sagt sie. Allerdings möchten die Organisatoren keine konkreten Zahlen veröffentlichen. Im Vorfeld des Kränzemarktes war bekannt geworden, dass ein gewerblicher Anbieter die Veranstalter bei der Pattenser Stadtverwaltung angeschwärzt und somit bewirkt hatte, dass am Totensonntag nichts verkauft werden durfte.

Oeltermann: Ergebnis ist „außerordentlich gut“

Obwohl dieser Verkaufstag fehlte, sei das Ergebnis „außerordentlich gut“ gewesen, erklärt Badgeschäftsführer Fred Oeltermann. Das große Interesse sei eine Bestätigung der herausragenden Arbeit des Teams. „Die Frauen haben sehr viel Arbeit und Herzblut in die ganze Sache gesteckt. Es ist schön, dass das von den Bürgerinnen und Bürgern so gewertschätzt wird.“

Dabei stellte das Team im Laufe der Woche fest, dass sich die Geschmäcker der Besucher teils deutlich unterschieden. „Es gibt Konservative, die weiterhin auf rote Kerzen bestehen“, sagt Wagner. Doch auch schwarz-goldene Kombinationen bei den Kranzdekorationen oder Petrol, Mint sowie Rosé seien beliebt gewesen.

Dekoartikel werden wenig nachgefragt

Hingegen waren die aufgebauten Dekoartikel eher weniger nachgefragt. Dabei handelte es sich um die Überbleibsel aus den Vorjahren. „Wir hatten keinen neuen Aufruf für Spenden gestartet und wollten die Restbestände in diesem Jahr noch einmal anbieten. Am Sonnabend werden alle Sachen endgültig wieder in Kartons verpackt und bis zur nächsten Adventszeit eingelagert. Wer kurzfristig noch etwas ergattern möchte, kann die Badmitarbeiter vor Ort ansprechen und Zutritt zum Verkaufsraum erhalten.

Ein Pattenser Bürger, der seinen Namen nicht nennen möchte, war vom Besuch des Kränzemarktes überaus begeistert. Er hatte für eine Grundschulklasse einen Adventskranz in Auftrag gegeben. Weil sich das Kränzeteam über diesen Auftrag so gefreut hatte, habe man den Kranz als Spende abgegeben. Im Gegenzug habe er seinen eigenen Adventskranz ebenfalls dort gekauft und darüber hinaus eine Spende übergeben. „Mich hat die Sache überwältigt. Deshalb möchte ich gern jeden dazu aufrufen, in der Weihnachtszeit dem Rettungsring eine kleine Spende zukommen zu lassen.“ Schließlich würden davon die Pattenser Kinder profitieren, die das Hallen- oder Freibad besuchen.

Von Mark Bode