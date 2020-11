Hüpede

Die Sanierung der Oerier Straße in Hüpede wird voraussichtliche Ende November abgeschlossen. Das teilt Christina Kreutz, Sprecherin der Region Hannover, auf Anfrage mit. Die Arbeiten am dritten und letzten Bauabschnitt auf der Kreisstraße 203 haben jetzt mit der Erneuerung der Gossen im Abschnitt zwischen der Straße An der Halbe bis zum südlichen Ortsausgang begonnen. Die Straße wird zwar die meiste Zeit befahrbar sein, doch müssen sich Verkehrsteilnehmer auch auf eine Vollsperrung einstellen.

Nach Abschluss der übrigen Arbeiten soll in der letzten Novemberwoche die eigentliche Fahrbahn saniert werden. Da die Straße sehr eng ist, sei keine halbseitige Bauweise möglich, so Kreutz. Die Straße muss für zwei Tage voll gesperrt werden, nach derzeitiger Planung soll das am Freitag und Sonnabend, 27. und 28. November, geschehen. Die Regionssprecherin weist allerdings darauf hin, dass die Zeitplanung immer auch von den jeweiligen Witterungsverhältnissen abhängt.

Wenn alles klappt, soll die Straße am Sonntag, 29. November, wieder freigegeben werden und das komplette Sanierungsprojekt dann abgeschlossen sein. Während der zweitägigen Vollsperrung werden die Anlieger der Straße Im Papenwinkel nicht auf die Oerier Straße abbiegen können. Die Region bittet um Verständnis für die Unannehmlichkeiten und Verkehrsteilnehmer darum, vorsichtig und rücksichtsvoll zu sein.

Sanierung der Brücke stand im Mittelpunkt des Projekts

Im ersten Bauabschnitt wurde der Kreisstraßen-Bereich zwischen der Mittelstraße und der Straße An der Halbe saniert und gleichzeitig die Brücke über den Hüpeder Bach erneuert. Die bereits in der ersten Jahreshälfte kostete 460.000 Euro. Die Erneuerung der Brücke stand für die Region bei dem gesamten Projekt auch im Mittelpunkt. War diese bisher nur für eine Last von maximal 30 Tonnen zugelassen, entspricht sie nach der Erneuerung dem sogenannten Eurocode. Dies bedeutet, dass sie von allen zugelassenen Fahrzeugen ohne weitere Begrenzung befahren werden kann, erläuterte Kreutz.

Im zweiten Bauabschnitt ist im Oktober die Oerier Straße zwischen Bennigser Straße und Mittelstraße erneuert worden. Der Abschnitt ist jetzt wieder für den Verkehr freigegeben. Die Kosten für den zweiten und dritten Bauabschnitt betrugen zusammen 250.000 Euro.

Von Tobias Lehmann