Koldingen

Wie kann das Krippenspiel unter strengen Corona-Auflagen stattfinden? Diese Frage stellte sich der Vorstand der Kapellengemeinde Koldingen – und fand darauf eine kreative Antwort: Am vierten Advent ging das Krippenspiel auf eine Reise durch den Ort.

Maria und Josef, die Heiligen Drei Könige sowie mehrere Hirten und kleine Engel trugen an verschiedenen Stellen in Koldingen Teile der Weihnachtsgeschichte vor und überbrachten vorweihnachtliche Segenswünsche. Damit auch die Krippe leicht von A nach B transportiert werden konnte, hatten Helfer zuvor Rollen unter das Holzgestell montiert. „Wir wollten möglichst vielen Menschen im Ort die Möglichkeit geben, wenigstens einen Teil vom Krippenspiel zu sehen“, sagte Katrin Goeldel vom Organisationsteam.

Zum Schluss treffen sich alle Krippenspieler zu einer gemeinsamen Andacht vor der Kapelle. Quelle: Stephanie Zerm

Insgesamt wanderten 18 verkleidete Jungen und Mädchen von zwei bis 16 Jahren in vier Gruppen, in denen hauptsächlich Geschwisterkinder waren, durch den Ort. Geprobt hatten sie zuvor allein in den jeweiligen Gruppen, sodass möglichst wenig Kontakte entstanden.

Nach den Einzelaufführungen trafen sich alle Krippenspieler vor der Kapelle zu einer gemeinsamen Andacht mit Pastorin Carola Timpe. Dabei führten sie auch einige Szenen zusammen auf. „Das Krippenspiel hat sehr viel Spaß gemacht“, sagte die elfjährige Emma, die Maria gespielt hatte. „Es war nur sehr kalt.“

Von Stephanie Zerm