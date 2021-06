Schulenburg

Afrikanische Skulpturen sind vom 4. bis 20. Juni auf dem Areal von Buller & Bü, Zum Calenberg 9, in Schulenburg zu sehen. Etwa 60 Exponate sind auf dem Außengelände des Vereins sowie in der Galerie ausgestellt. Die Öffnungszeiten sind freitags von 14 bis 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Weitere Termine sind nach Absprache mit Organisator Steffen Lebjedzinski unter Telefon (0151) 24110341 möglich. Der Eintritt ist frei.

Lebjedzinski hofft darauf, dass die Kreationen aus Stein und Holz verkauft werden. „Der Erlös geht dann an die Künstler“, sagt der Organisator. Die Skulpturen, die von Kreativen einer kleinen Künstlerkolonie in Tengenenge in Simbabwe geschaffen wurden, wurden kostengünstig per Schiff nach Deutschland transportiert. Ursprünglich war angedacht gewesen, dass die Künstler selber anreisen. Doch das war coronabedingt nicht möglich.

Von Mark Bode