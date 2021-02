Hemmingen/Laatzen/Pattensen

Viele ältere Menschen möchten gerne in ihrer gewohnten Umgebung leben. Der Hospizdienst der Kommunen Laatzen, Hemmingen und Pattensen setzt sich dafür ein, dass diese Menschen auch in ihrem Zuhause sterben können. Allerdings benötigt das Team neue ehrenamtliche Helfer. Dafür bietet der Kirchenkreis Laatzen-Springe einen Vorbereitungskurs an. Bei einer Veranstaltung am 17. März erhalten Interessierte weitere Informationen.

In diesem Jahr soll es einen Kurs für künftige ehrenamtliche Begleiter geben. Die Kosten dafür trägt der Kirchenkreis Laatzen-Springe. Bei dieser Ausbildung, die in einen jeweils neun Abende umfassenden Grund- und Vertiefungskurs aufgeteilt ist, sollen die Teilnehmer mittwochs für je drei Stunden zusammenkommen. Dabei sollen sie Näheres über den Umgang mit Sterbenden und deren Familien erfahren. Laut Organisatoren sollen die Teilnehmer für diese Treffen zusammenkommen. „Wir müssen abwarten, wie die Bestimmungen zu dem Zeitpunkt sind“, sagt Stephan Schwier, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenkreis.

Teilnahme an Infoveranstaltung auch online möglich

Vorab erhalten alle Interessierten am Mittwoch, 17. März, ab 19.30 Uhr in der Trinitatis-Kirchengemeinde, Kirchdamm 4, nähere Informationen. Auch eine Online-Teilnahme ist möglich. Die Anmeldung erfolgt unter Telefon (0511) 22848413 sowie per E-Mail an hospizdienst.laatzen@evlka.de.

Von Mark Bode