Die Nachricht aus der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr wird viele Autofahrer, die regelmäßig zwischen Pattensen und Laatzen pendeln, wohl wenig erfreuen. Auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigt der Leiter des Geschäftsbereiches Hannover, Friedhelm Fischer, dass die Ausbesserungen an den Schlaglöchern auf der Bundesstraße 443 in diesem Jahr nicht mehr grundlegend behoben werden. Deshalb werden die errichteten Geschwindigkeitsbegrenzungen vorerst bestehen bleiben.

Frostschäden entstehen im Winter

Im Winter hatten Mitarbeiter der Behörde enorme Frostschäden am Straßenbelag festgestellt. Es bildeten sich teils große Schlaglöcher. Diese wurden bislang immer nur mit Kaltasphalt ausgebessert. Dieser müsse nicht erhitzt werden und sei für provisorische Lösungen gut geeignet. „Allerdings hält dieser eine Belastung durch Überfahren nur begrenzt aus“, erklärte damals Julia Fundheller von der Landesbehörde. Sie kündigte im Winter an, dass eine „langfristige Schadensbeseitigung der Frostschäden“ bei einer stabileren Wetterlage, spätestens im Sommer, erfolgen solle.

Doch dem erteilt Fischer nun eine Absage. „In diesem Jahr kriegen wir das personell und finanziell nicht mehr hin“, erklärt der Leiter der Behörde. „Die größten Schäden werden über die Straßenmeisterei Sarstedt weiterhin ausgebessert“, sagt er.

Auf der Bundesstraße 443 gilt zwischen Koldingen und A7-Auffahrt Tempo 50. Quelle: Mark Bode

Arbeiten zwischen B3- und A7-Anschluss geplant

Für das nächste Jahr kündigte Fischer aber an, dass dann deutlich umfangreichere Arbeiten an der Bundesstraße zwischen Zubringer zur Bundesstraße 3 in Pattensen-Mitte, über Koldingens Ortsdurchfahrt bis hin zur Anschlussstelle der Autobahn 7 geplant sind. Endgültig sicher sei die Durchführung der Maßnahme aber noch nicht. „Wir sind in der Vorbereitung“, kündigt Fischer an und ergänzte noch: „Die Bundesstraße 443 gehört zu den Straßen, die es dringend nötig haben. Sie ist im Fokus.“ Wann genau und in welchen Abschnitten die Arbeiten erfolgen, stehe noch nicht fest. Fischer könnte sich vorstellen, dass die Bundesstraße 443 eine Bedeutung für den Messeverkehr hat und der Beginn deshalb auf die Zeit nach der Hannover Messe terminiert wird.

Das bedeutet, dass die Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Tempo 50 – beziehungsweise sogar Tempo 30 in Koldingen – bestehen bleiben werden. Astrid Schunder (CDU), Ortsbürgermeisterin in Koldingen, findet das allerdings für ihren Ort gar nicht schlecht. „Das stört mich in Koldingen gar nicht“, sagt sie. „Wir hatten sowieso schon einmal nachgefragt, ob auf der Straße nicht generell Tempo 30 möglich ist.“ Die Reduzierung außerhalb der Ortschaft auf 50 Stundenkilometer findet sie hingegen „nicht so toll“.

In Koldingen gilt teilweise Tempo 30. Quelle: Mark Bode

Wie lange gilt Tempo 30 in Koldingen?

Für Irritationen sorgt laut Schunder bei vielen Koldingern das aufgestellte Tempo-30-Schild. „Viele fragten mich zuletzt, wie lange dieses denn auf der Strecke eigentlich gilt“, sagt sie. Dieses Schild ist – aus Richtung Laatzen kommend – kurz hinter dem Ortseingangsschild aufgestellt. In der Straßenverkehrsordnung ist festgelegt, dass die Tempobegrenzung nicht automatisch an der nächsten Einmündung einer anderen Straße endet. Das hatten gegenüber Schunder einige Bürger vermutet. Da die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer in dieser Fahrtrichtung in Koldingen nicht mehr aufgehoben wird, endet die Beschränkung erst am Ortsausgang. In die andere Fahrtrichtung ist es hingegen ein deutlich kürzerer Abschnitt.

