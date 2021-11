Pattensen-Mitte

Ganz reibungslos lief es noch nicht: Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung benötigten für das Aufladen des städtischen Elektroautos an der neu errichteten Elektroladesäule an der Heinz-Golitz-Straße etwas Zeit. „Wenn wir das später mal am Rathaus machen, hängen die Kabel dann schon“, sagte Bürgermeisterin Ramona Schumann mit einem Lächeln zu dem leicht holprigen Auftakt. Neben dem Standort an der Ecke zur Marienstraße im Ortskern steht nun eine zweite Ladesäule am Parkplatz des Pattenser Bades.

„Wir schließen damit eine Lücke“, sagte Schumann. Pattensen war die letzte Kommune der Region Hannover, in der es keine öffentlichen Elektroladesäulen gab. Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte die Stadt den Bau angekündigt. Doch der damals geplante Zeitpunkt, die Anlagen im ersten Halbjahr 2021 in Betrieb zu nehmen, war nicht zu halten. Dafür sei die große Nachfrage nach E-Ladesäulen verantwortlich, „die Bestellung ist lange raus. Aber wir waren jetzt erst dran“, sagte Kämmerin Heike Hessenkamp.

Wirtschaftsförderer setzt auf Sogwirkung

Der städtische Wirtschaftsförderer Arne Schütt erhofft sich eine „Sogwirkung“ durch den Bau dieser beiden Lademöglichkeiten. Er erklärte bei der offiziellen Inbetriebnahme, diese hätten „Symbolcharakter“. „Nachdem wir mit der Initiative begonnen hatten, kamen in diesem Jahr vermehrt Anrufe. Es bewegt sich etwas in Pattensen.“

„Wir müssen als Stadt nicht alle Bereiche selbst abdecken“, sagte er weiter. So sei er zuversichtlich, dass innerhalb des nächsten Jahres Einzelhändler reagieren und ebenfalls Ladesäulen auf den Parkplätzen ihrer Geschäfte errichten. An der Tankstelle M1 besteht bereits die Möglichkeit zum Aufladen. Zudem hätten Lutz Ahlers, Betreiber der beiden Rewe-Supermärkte am ZOB sowie am Calenberg Center, und Vertreter des Discounters Lidl gegenüber der Verwaltung bereits positive Signale ausgesandt.

Lange Ladezeiten – längere Verweildauer im Laden?

Für Schütt könnten Ladesäulen einen positiven Effekt auf die Verweildauer der Kunden im Geschäft haben. Der Hintergedanke ist simpel: „Wenn draußen auf dem Parkplatz das Auto noch geladen wird, bleibt man vielleicht länger im Laden.“ Eine Ladesäule am Parkplatz zum Schloss Marienburg wäre für die Verwaltung auch noch vorstellbar. Allerdings besitze die Stadt dort keine geeigneten Flächen, erklärte Schumann.

Das Kriterium Verweildauer sei bei der Auswahl der beiden Standorte mitentscheidend gewesen, betonte sie. Eine Säule am Rathaus sei deshalb vorerst nicht lohnend. „Die meisten Besucher sind dort kürzer als eine Stunde.“ Mittelfristig könnte sich Schütt allerdings vorstellen, dass auch dort eine Säule gebaut wird. Ein Ausbau der Lademöglichkeiten für E-Autos in anderen Ortsteilen sei derzeit kein Thema für die Stadt. Viele Pattenser und Pattenserinnen hätten ein Eigenheim mit Garage und Carport und könnten dort eine sogenannte Wallbox zum Laden anbringen.

So funktionieren die Ladesäulen Die beiden Ladesäulen haben jeweils eine Ladeleistung bis zu 22 Kilowattstunden. „Das ist ordentlich“, sagte Eon-Avacon-Kommunalreferent Ralf Baumgarten bei der offiziellen Eröffnung. Ein Elektroauto benötige etwa dreieinhalb Stunden, um wieder voll aufgeladen zu werden. Die Funktionsweise ist simpel: Der Fahrer steckt die Stecker in den Anschluss links oder rechts der Säule sowie in das Auto und schließt das Fahrzeug ab. Im Display wird der weitere Verlauf angezeigt. Es gibt laut Baumgarten drei Bezahlmöglichkeiten. Eine ist das Nutzen einer sogenannten RFID-Chipkarte. „Man schließt einen Vertrag mit einem Anbieter ab, zahlt eine Grundgebühr und einen Grundpreis pro Kilowattstunde.“ Eine Alternative ist die Nutzung einer App, ein QR-Code befindet sich an der Seite der Ladesäule. Die dritte Variante: Einen weiteren QR-Code scannen und direkt via Smartphone bezahlen. Der in den Säulen genutzte Strom ist laut Baumgarten zu 100 Prozent Ökostrom und zertifiziert emissionsfrei.

Ladesäulen werden vom Bund gefördert

Das Aufstellen der beiden Ladesäulen hat laut Hessenkamp rund 30.000 Euro gekostet. Darin enthalten seien die Tiefbauarbeiten, die Stationen, das Aufstellen, die Hinweisschilder sowie Absperrpoller, die das mögliche Rammen der Ladesäulen beim Einparken verhindern sollen. Das Bundesverkehrsministerium fördert die Maßnahme der Stadtversorgung Pattensen, bei der die Stadt sowie das Energieunternehmen EON-Avacon Gesellschafter sind, mit 3000 Euro.

