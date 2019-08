Koldingen

Für den guten Zweck starten am Sonnabend, 24. August, wieder viele Läufer vom Kindes- bis zum Seniorenalter vom Sportplatz des Koldinger SV aus. Beim Charitylauf werden – wie in den vergangenen zwei Jahren – Spenden für das Projekt KiCK beim Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult in Hannover gesammelt. Dieses ist als Schulungsprogramm zertifiziert und besteht 2020 seit 20 Jahren.

Gegen 16.30 Uhr starten Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2005 und jünger zum zwei Kilometer langen Kinderlauf. Um 17 Uhr sind dann alle anderen Jahrgänge dran, die wahlweise fünf oder zehn Kilometer absolvieren. Über die lange Strecke geht auch wieder der Sieger der ersten beiden Charityläufe, Pattensens Ausnahmeläufer Haftom Weldaj, an den Start.

Pro gelaufenem Kilometer spendet jeder erwachsene Teilnehmer einen Euro für KiCK. „Bei den kostenlos mitlaufenden Kindern freuen wir uns über Spenden der Eltern“, sagt Thomas Biber, Vorsitzender des Koldinger SV.

Bislang jeweils gut 1100 Euro Spenden eingenommen

„In den vergangenen beiden Jahren sind durch die jeweils 146 Starter pro Jahr rund 1100 Euro zusammengekommen“, sagt Lauforganisatorin Anja Joch, die hofft, in diesem Jahr noch viel mehr laufende Gesundheitshelfer zu motivieren. Denn KiCK steht für Kindergewicht intensiv Coaching im Krankenhaus und bekämpft gefährliches Übergewicht bei Kindern. Aktuell profitieren rund 50 am Projekt teilnehmende Kinder auch von den Charitylaufeinnahmen, von denen unter anderem eine Musikanlage, Bälle und eine Personenwaage angeschafft wurden.

Anmeldung ist noch möglich

Bis Freitag, 23. August, 18 Uhr, sind Onlineanmeldungen auf www.laufchip.de oder www.koldingersv.de möglich. Die Spende für die gewählte Strecke wird auf das Konto Koldinger SV, IBAN DE12 2519 3331 0051 2109 00 mit dem Verwendungszweckvermerk 3. Charitylauf und Startnummer überwiesen. „Nordic Walker und Jogger sind auch willkommen“, sagt Biber. Als Preis für die schnellste Frau und den schnellsten Mann sponsert der anwesende Personal Trainer Patrick Rogalski eine Personal-Trainer-Stunde plus Ernährungsprogramm. Darüber hinaus bietet er ein Aufwärmtraining für alle an. Auch das Projekt KiCK ist mit einem Infostand vertreten.

Lesen Sie auch diese Berichte:

Mehr als 160 Teilnehmer beim Charitylauf

144 Teilnehmer beim 1. Charity-Lauf des Koldinger SV

Von Torsten Lippelt