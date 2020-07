Pattensen/Laatzen

Die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sieht keine geeignete Möglichkeit für eine Verbesserung der Verkehrssituation auf der B 443. Immer wieder kommt es dort im Berufsverkehr auf der Strecke Pattensen-Mitte-Koldingen-Laatzen zu größeren Staus. Die CDU-Ratsfraktion hat deshalb die Stadtverwaltung beauftragt, gemeinsam mit den zuständigen Behörden nach einer „pendler- und klimafreundlichen“ Lösung zu suchen. Auf Anfrage Axel Müllers, Erster Stadtrat in Pattensen, hat die Landesbehörde jetzt Stellung bezogen.

Als Beispiel für eine mögliche Alternative nannte die CDU die Übergangslösung, die im vergangenen Jahr geschaffen wurde, weil der Abschnitt der B 3 zwischen Arnum und Pattensen für rund einen Monat gesperrt war. Eine Umleitung führte seinerzeit über die B 443. Das hatte überraschenderweise eine Verbesserung des Verkehrsflusses zur Folge, was auch die Landesbehörde bestätigt.

Behörde schließt Verbot für Linksabbieger aus

Während der Umleitungsphase wurde unter anderem die Ampel an der Kreuzung Laatzen/Rethen durch eine Baustellenampel ersetzt. Die aus Richtung Laatzen kommenden Fahrer konnten in der Zeit dort nicht nach links Richtung Rethen auf die Koldinger Straße abbiegen. So fielen auch die Rotphasen der Baustellenampel für den Verkehr zwischen Pattensen und Sehnde kürzer aus als die der regulären Ampel an dem Standort. „Dadurch ergab sich ein unterbrechungsfreier Verkehrsfluss von Pattensen in Fahrtrichtung Sehnde“, berichtet die Landesbehörde in ihrer Stellungnahme. Die Einrichtung eines generellen Linksabbiegerverbots an der Stelle sei jedoch wegen des unmittelbar angrenzenden Industriegebiets Rethen-West nicht möglich.

Was für Pendler offensichtlich ist, bestätigt auch die Landesbehörde: Verkehrsbeobachtungen ergäben, dass morgens der Stau in Fahrtrichtung Sehnde an der B 443-Ampel an der Koldinger Straße und nachmittags in Fahrtrichtung Pattensen an der B 443-Ampel Amtberg in Koldingen beginnt. Beide Ampeln werden mit einer Grünphase betrieben, die je nach Anforderung um bis zu 120 Sekunden verlängert werden kann. Dieser Wert sei nach Einschätzung der Landesbehörde bereits „außergewöhnlich hoch“.

Verlängerung der Grünphasen wird nicht empfohlen

Diese Zeit noch zu verlängern, sei wegen des in Koldingen vorhandenen Fußgängerverkehrs und der unmittelbaren Nähe der Bushaltestellen dort nicht empfehlenswert. An der Ampel an der Koldinger Straße sei eine „Überstauung der Linksabbiegerspur“ zu befürchten. Die Behörde ergänzt, dass das hohe Verkehrsaufkommen in den Spitzenzeiten auf der B 443 selbst mit bis zu drei Minuten dauernden Grünphasen nicht bewältigt werden könne. Die Straße verfüge über zu wenig Verkehrsraum, um die entsprechende Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

So sieht die Landesbehörde zurzeit keine Möglichkeit, den Verkehrsfluss auf der B 443 spürbar zu verbessern. Sie stellt allerdings eine Hoffnung in den Raum: „Eine Verbesserung für beide Fahrtrichtungen wird möglicherweise nach der Freigabe der neuen Ortsumgehung Hemmingen eintreten.“ Diese ist für Ende Oktober, Anfang November geplant.

Von Tobias Lehmann