Das vom Verein Mobile getragene Mehrgenerationenhaus in Pattensen ist wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Workshops, Vorträge, Treffen, Cafébetrieb – alles ruht. Im Haus selbst wird aber in Minimal-Besetzung weiter gearbeitet, per Telefon, Mail und Brief wird die Wiedereröffnung vorbereitet.

Zudem haben Hauptamtliche, Ehrenamtliche, die sonst im Café tätig sind, Mitarbeiterinnen der Betreuung in den Grundschulen, Erzieherinnen aus den Kitas und Büroangestellte die Nähmaschinen angestellt und Masken für Kinder und Erwachsene genäht. Wie Mobile-Vorstandsmitglied Elke Eicke berichtet, wurde der Stoff gespendet, meist von den Näherinnen, ebenso Gummi- und Geschenkband.

Der Mund-Nasen-Schutz wird ab sofort gegen eine freiwillige Spende für den Verein Mobile abgegeben. Wer eine Maske haben möchte, klingelt einfach an der Göttinger Straße 25a zu den Öffnungszeiten montags bis donnerstag von 9 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 17 Uhr. Kontakt per Telefon unter (05101) 99 05 12 oder unter info@mobile-pattensen.de per E-Mail. gal

