Koldingen

Ein wenig beobachtet hat sich Hans-Heinrich Schnehage beim sogenannten Grubbern eines Ackers schon gefühlt. Ein Storch hat den Koldinger Landwirt bei den vorbereitenden Arbeiten des etwa vier Hektar großen Areals für die neue Zuckerrübensaison nicht aus den Augen gelassen. Auch der Lärm des Treckers störte das Tier nicht.

Frisch gepflügt: In einem umgegrabenen Acker bei Koldingen sucht ein Storch nach Nahrung. Quelle: Torsten Lippelt

Der Storch schien am Ende mit dem Werk Schnehages zufrieden gewesen zu sein. Mit seinen langen Beinen stakste er entlang der frischen Furchen und inspizierte den Boden. Der Landwirt hatte mit seiner Bodenbearbeitung die Nahrungssuche erleichtert. Aufgrund des Auflockerns kamen unter anderem Regenwürmer und Käfer an die Oberfläche. Diese pickte er in aller Ruhe nacheinander auf.

Von Torsten Lippelt und Mark Bode