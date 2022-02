Koldingen

Zart besaitet darf man nicht gerade sein, um an die Schwanzprämie für Nutria zu gelangen. Denn nach dem Einfangen erschießt der in Koldingen lebende Landwirt Hans-Heinrich Schnehage zunächst das Nagetier. Anschließend schneidet er ein etwa vier Zentimeter langes Stück des Schwanzes ab. Das dient später als Beleg dafür, dass er wieder eines der ursprünglich aus Südamerika stammenden Tiere erlegt hat. Dafür gibt es einmal im Jahr die sogenannte Schwanzprämie. Schnehage berichtet, welche Rolle beim Fangen sein Handy spielt und wieso er die Fallen bei Sturm lieber ins Lager holt.

In den zurückliegenden Wochen sei dieses Szenario häufiger eingetreten: Hans-Heinrich Schnehage sitzt abends auf der Couch. Plötzlich erhält er auf dem Handy die Information, dass eine seiner drei Fallen, die entlang des Fuchsbachs aufgestellt sind, ausgelöst hat. „Am nächsten Morgen fahre ich zu der Stelle und finde nur eine leere Falle vor“, sagt Schnehage beim Gespräch auf seinem Hof. Doch das Tier ist nicht etwa ausgebüxt. Vielmehr habe der Wind für das Auslösen der Falle gesorgt. Ein an der Seite angebrachter elektronischer Melder transportiert dieses in Echtzeit an sein Handy.

Falle für Nitria wiegt etwa 15 Kilogramm

„Deshalb bleiben die Fallen bei Sturm auf dem Hof und kommen erst später wieder raus“, sagt der Landwirt. Er schleppt eine grün lackierte Röhre aus der Halle auf den Hof. „Zehn bis 15 Kilogramm wiegt das Ding etwa“, sagt er und beginnt sogleich damit, den recht simplen Mechanismus zu erklären. Die Röhre ist nicht starr befestigt. „Wenn ein Tier in die Falle und über den Kipppunkt geht, schließt sich die Falle“, sagt er. Ein Metallstift verhindert, dass die Klappe von innen wieder aufgeschoben werden kann.

Mit dieser Lebendfalle und dem dazu passenden Abfangkorb können unter anderem Nutria und Waschbären eingefangen werden. Quelle: Mark Bode

Doch wie fängt man denn speziell Nutria? Schnehage berichtet davon, dass er vor zwei Jahren noch in der Dämmerung an der Böschung des Fuchsbachs gesessen und mit dem Gewehr Jagd gemacht habe. „Die Nutria werden meist erst abends aktiv. Da sind sie teils schwer zu sehen und wenn sie im Wasser schwimmen, noch schwerer von Bibern zu unterscheiden.“ Biber – im Gegensatz zu Nutria – genießen besonderen Schutz und dürfen nicht gejagt werden. Schließlich sei er dazu übergegangen, Lebendfallen aufzustellen. Der Grund, warum es Lebendfallen sind, ist simpel. „Wir wollen natürlich ausschließen, dass wir ein anderes Tier fangen, das wir gar nicht fangen wollen.“

Äpfel und Zuckerrüben stehen bei Nutria auf der Speisekarte

Nachdem er sich beim Nutriafänger der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Matthias Beiber, über verschiedene Fallenmodelle informiert hatte, nahm er vom Schießen schnell Abstand. Die Lebendfallen stellt er seit Winter 2020 etwas oberhalb der Wasserlinie auf. Um speziell Nutria anzulocken, legt Schnehage eine Spur mit Apfel- oder Zuckerrübenstücke aus, die in die Falle führt.

Nutria: Ist invasive Art ein Problem für Mensch und Natur? Als „Plage“ möchte Matthias Beiber, Nutriajäger der Landwirtschaftskammer Niedersachen Nutria nicht bezeichnen. Das ursprünglich aus Südamerika stammende Tier werde allerdings von der Europäischen Kommission sowie dem Bundesamt für Naturschutz als invasiv eingestuft. „Als invasiv gelten Arten, die gebietsfremd sind und ökonomische, ökologische oder gesundheitliche Schäden verursachen“, sagt Beiber. „Die Nutria erfüllt alle drei Kriterien.“ Dies bedeute eine verstärkte Kontrolle der Ausbreitung. Da Nutria in Niedersachsen dem Jagdrecht unterliegen, tragen Jäger dazu bei. Eine verstärkte Bejagung sei erforderlich. „Es sind Wühltiere, die ihre Bauten an der Uferböschung oberhalb der Wasserlinie errichten“, sagt Melanie Salchow vom Gewässer- und Landschaftspflegeverband Mittlere Leine (GLV 52). „Wenn unsere Mitarbeiter für die Gehölzpflege im Einsatz sind, besteht die Gefahr, dass sie in diese Bauten stürzen. „Das kann für sie gefährlich werden und ist auch blöd für unsere Maschinen.“ Beiber sieht noch weitergehende Probleme. „Sie wühlen sich auch in Deichanlagen und gefährden so den Hochwasserschutz.“ Nutria benötigten laut dem Jäger täglich ein Viertel ihres Körpergewichtes an pflanzlicher, möglichst energiereicher Nahrung. „Durch die hohe Population werden somit Schilf- und Röhrichtgebiete zerstört und damit Brutgebiete von geschützten Vogelarten.“ Ein weiterer negativer Aspekt für die Biodiversität sei der massive Fraß an den inzwischen selten gewordenen Flussmuscheln. Bis 2014 seien jährlich in Niedersachen bis zu 5000 Nutria erlegt worden. Im vergangenen Jahr lag die Zahl bei 44.395. Das sei auf milde Winter zurückzuführen. Längere Kälteperioden würden Nutria nicht gut vertragen. Beiber rechnet vor, dass die Population aufgrund der pro Jahr dreimaligen Reproduktion massiv zunehmen kann. „Aus einem Nutriapaar werden in vier Jahren 300. Selbst, wenn man die Hälfte der Nachkommen noch mit Unfällen und Jagd rausrechnet.“

Doch wie stellt er sicher, dass nicht Biber oder andere schützenswerte Tiere in die Falle tappen? „Biber sind deutlich größer“, sagt der Landwirt. Während ein Nutria etwa zehn Kilogramm auf die Waage bringt, sind es bei einem ausgewachsenen Biber etwa 30 Kilogramm. Doch es gibt auch Biberjungtiere – was ist mit denen? Diese würden meist ganz dicht bei den Eltern bleiben und daher nicht in die Falle gehen. Schnehage habe auch noch keinen Biber in der Falle vorgefunden. Und wenn: „Dann lasse ich das Tier natürlich sofort frei“, sagt er.

Nutria besitzen scharfe Zähne

Sitzt ein Nutria in der Falle, bringt Schnehage einen Abfangkorb an. Dieses Drahtgeflecht wird über die Öffnung der Röhre gesteckt. Nach dem Öffnen der Fallenklappe kann das Tier in diesen Korb gehen und schließlich abtransportiert werden. Allerdings sei dabei große Vorsicht geboten. „Die Nutria haben rasiermesserscharfe Zähne“, sagt Matthias Beiber, Nutriajäger der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Schnehage ergänzt, dass er größere Probleme bei Waschbären hätte. „Die sind flink und hauen ab, wenn sie nur die kleinste Lücke sehen.“

Nutria sind in der Region weit verbreitet. Quelle: Joachim Kopatzki

Schließlich werden die gefangenen Tiere von Schnehage erschossen. Das abgeschnittene Schwanzstück landet in einem Gefäß mit Spiritus und wird einmal im Jahr an Beiber übergeben. Dieser zahlt anschließend die Prämie aus. 6 Euro pro Schwanz erhält Schnehage. „Es ist eine kleine Aufwandsentschädigung dafür, dass wir regelmäßig kontrollieren. Außerdem können wir davon im Bedarfsfall die Technik erneuern.“

Kadaver werden verbuddelt

Da für die Nutriapelze, die sich in der DDR großer Beliebtheit erfreuten, kein Bedarf mehr besteht, verbuddelt Schnehage die Kadaver – in der vergangenen Saison im Winter und Frühjahr fing er 25 Nutria und 15 Waschbären – auf seinen Feldern. „Wenn der Fuchs die später wieder ausbuddelt und das Aas frisst, ist das ja auch okay. Das ist Natur.“ Allerdings habe ein befreundeter Koch bereits den Wunsch geäußert, einen dicken Nutriafang mal für die Pfanne nutzen zu können. „Es schmeckt ganz anständig“, erklärt Beiber dazu. Einige Restaurants hätten dieses bereits auf der Speisekarte. Es soll geschmacklich Kaninchenfleisch ähnlich sein.

Von Mark Bode