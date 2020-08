Jeinsen

Wer am Hofgelände von Andreas Sehlen vorbeikommt, kann dort seit dem Frühjahr vor allem morgens und abends starken Flugverkehr beobachten. Nicht von Flugzeugen hoch am Himmel, sondern von Mehlschwalben, die zum Teil im Tiefflug über das Gelände an der Straße Im Huxole kreisen. „In diesem Jahr sind es 137 brütende Paare“, berichtet der auch im Naturschutzbund ( Nabu) und als Jäger aktive Landwirt. Unter den Dachüberständen seiner beiden 1896 errichteten Wirtschaftsgebäude haben die flinken Vögel wettergeschützt ihre aus rund 1500 Lehmkügelchen, Speichel und Wasser gefertigten Nester an die Hauswände geklebt.

17 Paare mehr als im Vorjahr

„Einige Nester sind schon alt und verfallen, andere werden jedes Jahr ausgebessert, und es kommen auch neue dazu“, weiß der engagierte Tier- und Naturfreund. Seit mehr als 20 Jahren schon brüten Mehlschwalben auf seinem Hof. Und es werden seit einigen Jahren erfreulicherweise wieder mehr. „Das ist ein gutes Zeichen von der Natur. Im vergangenen Jahr waren es noch 120. Jetzt sind es 17 Paare mehr.“

Anzeige

Auf dem Hof des Landwirts Andreas Sehlen nisten seit mehr als 20 Jahren Mehlschwalben. Quelle: Torsten Lippelt

Weitere HAZ+ Artikel

Damit die aktuell zum dritten Mal seit ihrer Ankunft im April brütenden Zugvögel auch genügend Baumaterial für ihre Nester finden, sorgt der Landwirt auf seinem Hof mit zeitweiser Bewässerung aus einem Schlauch für eine kleine Schlammfläche. „Da fliegen die Elternvögel dann im Tiefflug darüber und holen sich, was sie für ihren Nestbau benötigen“, berichtet Sehlen, der seine fliegenden Untermieter häufig beobachtet. Im Unterschied zu den Rauchschwalben, von denen er auch einige auf seinem Hof hat, brüten Mehlschwalben nur an den Außenwänden von Gebäuden, jedoch nicht in Ställen oder Scheunen.

34 Millionen Insekten verfüttert

Dass sie bis zu ihrer Reise im September ins Winterquartier südlich der Sahara dabei seine Fassaden und die Umgebung mit Eierresten, Kot und Lehm verzieren, stört das Nabu-Mitglied nicht. „Ich werde nie ein Schwalbennest wegmachen“, sagt Sehlen und schüttelt den Kopf über das Verhalten mancher anderer Hausbesitzer. „Zum einen ist das verboten, weil die Tiere unter Naturschutz stehen. Zum anderen sind es schöne Vögel und Glücksbringer.“ Immerhin verfüttert ein Mehlschwalbenpaar pro Jahr rund 250.000 Insekten an seinen stets hungrigen Nachwuchs. „Bei 137 Brutpaaren sind das in diesem Jahr allein bei meinem Hof mehr als 34 Millionen Fliegen und Mücken.“

Landwirt Andreas Sehlen. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Dass er ein Freund der Schwalben ist, hat der Landwirt schriftlich: Der Nabu Hannover, zu dem auch das Gebiet Pattensen gehört, hat den Hof mit der eher selten vergebenen Plakette als „schwalbenfreundliches Haus“ gekennzeichnet. Er ist aber nicht der einzige im Stadtgebiet: Im Nachbarort hat der TSV Schulenburg die gleiche Auszeichnung erhalten, im Jahr 2017 auch der Pepper-Pferdehof in Pattensen-Mitte.

Die Mehlschwalben bauen ihre Nester ausschließlich an den Außenwänden von Gebäuden. Quelle: Torsten Lippelt

Von Torsten Lippelt