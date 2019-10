Pattensen/Hemmingen

Die von Landwirten gegründete Bewegung „Land schafft Verbindung“ ruft für Dienstag, 22. Oktober, bundesweit zu Demonstrationen gegen das Agrarpaket auf. Der Bewegung sollen mittlerweile über 30.000 Landwirte aus ganz Deutschland angehören.

Die Hauptkundgebung findet am Dienstag ab 11 Uhr auf dem Münsterplatz in Bonn statt. Dazu kommen weitere Demos bundesweit, darunter auch in Hannover. An dieser Demo nehmen auch Landwirte aus dem Stadtgebiet von Pattensen und Hemmingen teil.

Einige kommen mit dem Trecker

Die Kundgebung in Hannover beginnt um 11 Uhr auf dem Platz der Göttinger Sieben/Hannah-Arendt-Platz 1. Einige Teilnehmer werden von unterschiedlichen Regionskommunen aus mit Treckern nach Hannover fahren. Die genauen Anfahrtswege stehen derzeit noch nicht fest. Die Polizeidirektion Hannover erwartet im gesamten Stadtgebiet von Hannover massive Verkehrsbehinderungen. Auch, wer Bus und Bahn nutzt, sollte mit Verspätungen rechnen, heißt es.

Von Kim Gallop