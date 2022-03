Pattensen

Von einigen Mitgliedern des Pattenser Rats ist der Feldhamster in der Vergangenheit als inoffizielles Wappentier bezeichnet worden, weil dieser beispielsweise mit seiner Präsenz den Ausbau des Gewerbegebiets verhindere. Doch die als Scherz gemeinten Aussagen sind keineswegs lustig. Der Feldhamster ist vom Aussterben bedroht. Nina Lipecki von der Arbeitsgemeinschaft Feldhamsterschutz setzt sich dafür ein, Wege zu finden, wie dem Tier ein sicherer Lebensraum geboten werden kann – ohne die Landwirte zu sehr zu belasten.

Eine mögliche Lösung: Die sogenannte Ährenernte, zu der sie in Kooperation mit dem Naturschutzbund und der Region Hannover vermehrt Bauern bewegen möchte.

„Es ist wichtig, Maßnahmen zu ergreifen, die für beide Seiten gut sind“, sagt Lipecki. Besonders entscheidend ist eine Schutzmöglichkeit nach der Ernte. Wenn das Feld komplett abgeerntet und teils kurz darauf wieder umgepflügt worden ist, hat der Feldhamster keinerlei Sichtschutz mehr. „So ist er auf dem Feld eine leichte Beute für Greifvögel oder den Fuchs“, sagt Lipecki. Die Ährenernte sieht vor, dass der untere Teil – etwa 40 Zentimeter – stehen bleibt. Es sei kein Problem, den Mähdrescher entsprechend einzustellen, sagt Biolandwirt Herbert Lütgeharm.

Herunterfallende Körner reichen dem Hamster

Dass mit der Ernte auch potenzielle Nahrung für das kleine Tier verloren geht, sei kein Problem. „Etwa ein Prozent der Körner fällt bei der Ernte zu Boden“, sagt Lütgeharm. Diese Menge reiche für den Feldhamster aus, um satt zu werden und sich für den Winter zu bevorraten, ergänzt Lipecki. Etwa ein Kilogramm an Nahrung würde der Hamster in seinem Bau deponieren. „Wenn er mehr findet, nimmt er auch mehr. Er heißt ja nicht umsonst Hamster“, sagt sie.

Mit diesem Schild macht die Arbeitsgemeinschaft Feldhamster darauf aufmerksam, dass der Landwirt auf diesem Areal mit bestimmten Maßnahmen zum Schutz des vom Aussterben bedrohten Tieres beiträgt. Quelle: Mark Bode

Im Mai oder Juni würden die Feldhamster ihren ersten Wurf zur Welt bringen. „Das Aufwachsen der Jungen fällt in die Zeit der Ernte. Wenn die jungen Hamster keine Stoppeln als Deckung haben, schaffen sie es nicht, zu überleben“, sagt Lipecki. „Jeder zusätzliche Tag, den das Feld nach der Ernte noch nicht wieder bearbeitet wird, hilft dem Feldhamster weiter“, sagt sie. Sie appelliert, möglichst bis Ende September die Flächen nicht weiter zu bewirtschaften. „Der Feldhamster benötigt Nahrung und Deckung bis in den Oktober“, sagt Hanna Kastein von der Ökologischen Station Mittleres Leinetal.

Stroh ist für Landwirte problematisch

Doch das bedeutet für den Landwirt im Herbst zusätzliche Arbeit. „Wenn die Halme lange stehen, muss man das Stroh erst häckseln“, sagt Lütgeharm. „Das Stroh zersetzt sich langsam. Wenn man es direkt unterpflügt, kann es zur Strohmattenbildung kommen. Durch diese Schicht kann die nachfolgende Frucht schlechter wurzeln“, fügt Landwirt und Nabu-Mitglied Andreas Sehlen hinzu. Diese Mehrarbeit für die Landwirte werde von der Region Hannover finanziell ausgeglichen. Allerdings endet laut Lipecki das Förderprogramm, das zur Steigerung der Biodiversität in der Agrarlandschaft geschaffen worden war, im nächsten Jahr.

Die Gefahr, beim Pflügen des Feldes die Baue von Feldhamstern zu zerstören, bestehe nicht. „Die Baue sind bis zu 2,20 Meter tief“, sagt Lipecki. Wenn nur der obere Eingangsbereich der Zugänge aufgrund der Bearbeitung durcheinandergebracht wird, sorgt das Tier schnell wieder für Ordnung.

70 Baue auf rund sechs Hektar

Das Programm sei erfolgreich, sagt Lipecki. Auf einer etwa 6,5 Hektar großen Fläche Lütgeharms hätten Helferinnen und Helfer bei der Kartierung von Hamsterbauen im vergangenen Jahr etwa 70 Eingänge gezählt. „So eine hohe Zahl ist selten. Wir haben in Niedersachsen Gegenden, auf denen nicht einmal mehr ein Bau pro Hektar zu finden ist“, sagt sie.

Doch warum ist der Boden speziell in Pattensen beim Feldhamster so beliebt? Mit dem Thema hatte sich Lea Hammerschmidt, Tochter des Grünen-Ratsherren Uwe Hammerschmidt, in ihrer Bachelorarbeit der Universität Hildesheim befasst. „Der Feldhamster bevorzugt Lehm- und Lössböden“, schreibt sie darin. „Die Grabbarkeit bei diesen Böden ist ein entscheidendes Kriterium, da die Einsturzgefahr gering ist. Die Tiefgründigkeit wird benötigt, weil besonders die Winterbaue meist tiefer als einen Meter sind.“

Es gibt weitere Fördermaßnahmen

Neben dem Programm der Ährenernte gibt es noch weitere Projekte, für die auch Förderungen möglich sind. So können verschiedene Hamsterstreifen mit Ackerbohne, Lupine oder Luzerne angesät werden. Dafür sei ein Finanztopf der Deutschen Wildtier Stiftung vorhanden. „Aber egal, um welchen Topf es sich handelt – es geht um die Sache. Es geht um das Überleben des Feldhamsters in Niedersachsen“, sagt Kastein.

Auf rund 21 Hektar landwirtschaftlicher Fläche wurde die Ährenernte im vergangenen Jahr in den Kommunen Pattensen, Wennigsen und Springe eingesetzt. Lipecki wünscht sich, auch in Pattensen noch weitere engagierte Naturschützer in den Reihen der Landwirte zu finden. Weitere Informationen gibt es bei Lipecki unter Telefon (0176) 83905575, per E-Mail an niedersachsen@feldhamsterschutz.de sowie im Internet unter www.feldhamsterschutz.de. Auch unter www.oesml.de und www.stiftungkulturlandpflege.de sind weitere Informationen rund um den Feldhamster erhältlich.