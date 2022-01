Pattensen

Die Pattenser müssen sich vorerst auf längere Wartezeiten im Bürgerbüro des Rathauses einstellen: Bis zu drei Wochen kann es aktuell dauern, bis ein Termin im Bürgerbüro frei ist, berichtet Stadtsprecherin Andrea Steding. Zu den Gründen zählt sie die knappe personelle Besetzung, aber auch die Corona-Pandemie. „Normalerweise sind die Pattenser lange Wartezeiten bei uns nicht gewohnt“, sagt Steding. 

Bis Ende des vergangenen Jahres waren vier feste Mitarbeiterinnen im Bürgerbüro beschäftigt. „Dann ging eine Mitarbeiterin in Altersteilzeit, eine andere haben wir an den freien Markt verloren“, sagt Steding. So arbeiten jetzt nur noch zwei erfahrene Kolleginnen im Bürgerbüro. Eine dritte Kraft wurde gerade neu eingestellt und muss sich erst einarbeiten.

Wegen der jetzt wieder steigenden Zahl an Corona-Infektionen hat Steding die beiden erfahrenen Mitarbeiterinnen zudem aufgeteilt: Eine arbeitet im Rathaus und die andere im Homeoffice. So soll vermieden werden, dass sich beide gleichzeitig infizieren und das Bürgerbüro dann möglicherweise sogar komplett geschlossen werden muss. Die Stadtsprecherin verweist darauf, dass sich einige Angelegenheiten auch online über die Seite www.pattensen.de regeln lassen. „Diesen Bereich wollen wir in den nächsten Monaten auch noch weiter ausbauen“, sagt sie.

Von Tobias Lehmann