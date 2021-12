Pattensen-Mitte

Es scheint, als hätte der Tag bei Lasse Ahrens mehr als nur 24 Stunden. Der 18-Jährige, geboren am 8. Juli 2003, lebt in Pattensen und ist vielseitig engagiert. Besonders in der Kommunalpolitik. Er ist in dieser Wahlperiode das jüngste Stadtratsmitglied aller Räte der gesamten Region Hannover. Sein Zeitmanagement funktioniert gut. Aber ohne Kalender geht es inzwischen bei ihm auch nicht mehr. „Ich wollte nie einen Kalender nutzen und dachte, ich kann mir die Termine alle so merken. Aber nun wird es doch etwas viel“, sagt der 18-Jährige.

Dass er tatsächlich das jüngste Mitglied in allen Kommunalparlamenten ist, erfüllt ihn mit Stolz. Doch Welpenschutz erwartet er nicht. Und hat er in den bisherigen Sitzungen auch nicht gespürt. „Ich habe nicht das Gefühl, dass ich aufgrund meines Alters anders behandelt werde, als alle anderen Ratsmitglieder auch“, sagt Ahrens. Er wirkt in seinem Auftreten nicht jugendlich. Er scheut sich nicht, sich zu Wort zu melden, Dinge anzusprechen, Fragen zu stellen. „Ich kann ja als neues Mitglied nicht alles wissen“, sagt er.

In Freistunden liest Ahrens Druckvorlagen

Dabei gibt er sich bereits große Mühe, optimal auf alle anfallenden Tagesordnungspunkte vorbereitet zu sein. Ahrens habe erst kürzlich ein Seminar zum Thema Finanzen besucht. „Ich wollte wissen, wie das mit dem Haushalt genau funktioniert.“ Demnächst steht ein weiterer Kurs zu Bauangelegenheiten an, für den sich Ahrens wieder aus eigener Initiative bereits angemeldet hat. Der angehende Abiturient verbringe zuletzt Freistunden häufig mit dem Studieren von Druckvorlagen. Doch das störe ihn nicht. „Ich mache das ja alles freiwillig“, betont Ahrens. Gefühlt im Vorbeigehen nimmt er das Abitur an der Schillerschule in Hannover mit, an der er eine 13. Klasse besucht. Die Prüfungen in Französisch, Biologie und Chemie für das Vorabitur hat er kürzlich hinter sich gebracht.

Dass Ahrens so schnell in die Politik geht, hatte er bei seinem Parteieintritt in die SPD im Jahr 2019 noch nicht geahnt. Im Plan war das zunächst auch nicht vorgesehen. Erst im Laufe des Jahres 2020 sei innerhalb der Partei die Frage aufgekommen, wer bei der Kommunalwahl kandidieren möchte. „Ich bin in Pattensen verwurzelt. Es ist mir ein Anliegen, für meine Nachbarinnen und Nachbarn etwas zu machen“, sagt Ahrens. So sei er schließlich auf der Liste gelandet.

Wahlabend war aufregend

An den Wahlabend im September und die darauffolgende Nacht hat er noch sehr gute Erinnerungen. „Ich konnte überhaupt nicht schlafen und habe ständig die Internetseite mit den Wahlergebnissen aktualisiert.“ Er hatte zwar gehofft, den Sprung in den Rat zu schaffen, doch es kamen immer wieder Zweifel in ihm auf. „Das war aufregend“, sagt er. Erst, als gegen 6.30 Uhr die letzten Ergebnisse vorlagen, hatte er Gewissheit. „Das war überwältigend. Ich bin im Haus gleich zu meinen Eltern gelaufen, um ihnen davon zu erzählen.“ Die Freude über das Erreichte ist ihm auch ein Vierteljahr nach der Wahl noch anzusehen. „Es ist nicht selbstverständlich, dass so viele Menschen einem 18-Jährigen ihr Vertrauen aussprechen.“

Bis zum ersten Auftritt im Rat musste er allerdings bis November warten. Ein wenig nervös sei er vorab schon gewesen. „Bis dahin war ich nur als Zuschauer bei Ratssitzungen. Dort tatsächlich zu sitzen, das war ein krasses Gefühl“, sagt Ahrens. Er halte die Altersstruktur in dem Gremium für gut. „30 junge Leute wären nicht gut. 30 alte aber auch nicht. Die Mischung macht es“, sagt Ahrens.

Soziale Themen interessieren Ahrens

Er wolle von der Lebenserfahrung der älteren Ratsmitglieder profitieren und von ihnen lernen, aber gleichzeitig auch seine eigenen Ideen einbringen. Weil ihm besonders soziale Themen interessieren, hatte er sich direkt für den Posten des Ausschussvorsitzes beworben. „Es wird vielleicht nicht gleich alles so flüssig laufen, aber ich freue mich darüber, das Amt zu haben“, sagt Ahrens. Coronabedingt fielen die bisher angedachten Sitzungen des Ausschusses allerdings aus.

Neben Rat und Abitur hat Ahrens noch weitere Aufgaben inne. Er ist im Jugendparlament vertreten, engagiert sich im Bad-Förderverein Rettungsring, ist Mitglied bei der Arbeiterwohlfahrt und beim Deutschen Roten Kreuz und hilft bei der Obdachlosenhilfe in Hannover. Bei den Sozialdemokraten, denen sein Großvater bereits angehört, bekleidet er noch Vorstandsposten auf unterschiedlichen Ebenen. Unter anderem ist er Vorsitzender der Jusos Pattensen-Hemmingen. Wie bekommt Ahrens das alles unter einen Hut? „Ich bin sehr organisiert und strukturiert“, sagt er. „Bei mir gibt es eine klare Ordnung.“

Es bleibt auch Zeit für Hobbys

Das klingt, als bliebe keine Zeit mehr für Hobbys oder Freunde. „Ich habe Freunde, treffe die auch regelmäßig. Aber eben nicht unbedingt jedes Wochenende“, sagt er. Schließlich nehme Ahrens sämtliche Aufgaben ernst. „Wenn ich etwas mache, möchte ich es auch gut machen und das in mich gesetzte Vertrauen rechtfertigen.“

Wenn er dann doch mal Ruhe hat, schaut er gelegentlich mal Fernsehen. Es ist wenig überraschend, dass er dabei neben NDR-Dokumentationen besonders gerne politische Talkshows und Politikserien, darunter „Designated Survivor“ und „House of Cards“, favorisiert.

Was kommt nach dem Abitur?

Wie sein Leben ab Sommer nach dem Abitur weitergehen wird, weiß Ahrens noch nicht. Studium? Oder doch erst ein Freiwilliges Soziales Jahr? Wenn er studieren sollte, könne er sich Medizin, Jura oder Lehramt gut vorstellen. „Auf alle Fälle möchte ich später einen Job machen, bei dem ich mit Menschen zu tun habe. Ich könnte nicht einfach nur alleine in einem Büro über Akten sitzen.“ Sollte er dann aus dem Elternhaus, in dem er derzeit mit Eltern und zwei jüngeren Schwestern lebt, ausziehen, würde er auf alle Fälle in Pattensen wohnen bleiben.

Von Mark Bode