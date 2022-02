Reden

Schon einen Tag nach der Wahl des neuen Ortsbrandmeisters hatte Leif Tanneberger seinen ersten Einsatz. Auf einem Hof in Reden steckte am Montag ein Pony zwischen zwei Heuballen fest. Tanneberger eilte als Nachbar schnell zur Hilfe. Die Situation war geklärt, noch bevor seine Kollegen der Ortsfeuerwehr angerückt waren. Tags zuvor hatte sich Tanneberger in einer Kampfabstimmung knapp mit 14 zu elf Stimmen gegen Amtsinhaber Tobias Eickhoff durchgesetzt. Offiziell ernannt wird er erst von den Mitgliedern des Pattenser Stadtrates. Doch schon jetzt berichtet er, wie er die Feuerwehr schnell einen möchte.

Eickhoff will in Feuerwehr bleiben

Dass es mehr als einen Kandidaten bei einer Wahl des Ortsbrandmeisters gibt, ist selten. In Reden soll es Differenzen gegeben haben. Der bisherige Ortsbrandmeister sagt dazu: „Ich habe mir nichts vorzuwerfen.“ Er nehme das Votum sportlich. „Ich kann mit der Entscheidung leben, es gibt kein Problem.“ Der Feuerwehr wolle er erhalten bleiben. „Das ist mein Hobby. Und dem möchte ich weiter nachgehen“, sagt der 44-jährige Eickhoff. Seine Amtszeit als Ortsbrandmeister endet am 10. April.

Sein Nachfolger, der zunächst für die kommenden sechs Jahre die Geschicke der Ortsfeuerwehr leitet, äußert sich zu möglichen zurückliegenden Streitigkeiten nicht, sagt aber: „Ich möchte alle Mitglieder der Feuerwehr mitnehmen und in Entscheidungsprozesse mit einbeziehen.“ Dass die Ortsfeuerwehr nach der knappen Wahl in zwei Lager geteilt ist, will der 29-Jährige mit „intensiver Kommunikation“ korrigieren.

Die Gemeinschaft ist besonders

Der gelernte Maschinenschlosser bringt voraussichtlich in diesem Sommer sein Studium mit dem Master-Abschluss in der Fachrichtung Maschinenbau zu Ende. Er bezeichnet sich selber als „akribisch und penibel“. Bei der Feuerwehr ist er Quereinsteiger, gehört dieser inzwischen schon mehr als zehn Jahre an. „Man kann sich mit Leuten unterhalten, hat immer Gesprächsstoff. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl bei der Feuerwehr ist besonders“, sagt Tanneberger.

Er sei „motiviert und engagiert, um die Feuerwehr in die Zukunft zu führen. Es steht uns einiges bevor.“ Der Bau eines von der Ortsfeuerwehr Reden und Koldingen gleichermaßen genutzten Feuerwehrhauses ist ein Großprojekt. Ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank wird voraussichtlich im Sommer ausgeliefert.

Von Mark Bode