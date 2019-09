Pattensen-Mitte

Bei zwei Englischkursen der Leine-Volkshochschule ( VHS) sind noch Plätze frei. Der Kurs Englisch A2, Stufe II richtet sich an Teilnehmer, die neuen Schwung in ihr Englisch bringen und Selbstvertrauen beim Sprechen gewinnen wollen.

Gearbeitet wird ohne Stress, bei Bedarf werden wichtige Grammatikkapitel wiederholt. Dozentin Ina Mahr verspricht eine angenehme Lernatmosphäre bei einer „lovely cup of tea".

Voraussetzung sind Grundkenntnisse auf A1/A2 Niveau. Genutzt wird das Lehrbuch: Headway A2, ab Lektion 8 ( Oxford University Press), ISBN Nr. 978-0-19-471646-8.

Die Teilnahme an dem Kurs Nr. 40625P kostet 92 Euro. Der Zeitraum von Mittwoch, 11. September, bis Mittwoch, 15. Januar 2020, jeweils 10 bis 11.30 Uhr, umfasst 15 Termine. Unterrichtet wird in der VHS-Geschäftsstelle, Marktplatz 1, Raum U3. Die Anmeldung ist unter Telefon (0511) 9835620 möglich oder unter info@leine-vhs.de per E-Mail.

Refresher Course hat schon begonnen

Bereits begonnen hat der Kurs Englisch A2/B1 Refresher Course (Nummer 40638P), der Einstieg für weitere Teilnehmer ist aber möglich. Dozentin Wiltrud Früh schreibt dazu: „English is fun, we practise English and talk about interesting topics like family, holidays, culture etc. We repeat some grammar to improve our speaking.“

Dabei wird das Lehrbuch Headway B1, ab Lektion 12 ( Oxford University Press), ISBN Nr. 978-0-19-47413-92, punktuell zur Wiederholung eingesetzt und mit freien Materialien gearbeitet.

Die Teilnahme kostet 92 Euro. Die insgesamt 15 Termine bei der VHS Pattensen dauern jeweils von 10 bis 11.30 Uhr bis Donnerstag, 23. Januar 2020. Ort und Anmeldung: siehe oben.

Von Kim Gallop