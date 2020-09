Pattensen

Das Ergebnis der Abstimmung stand schnell fest: Spätestens nach der Haushaltsrede von Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD) wussten die Befürworter des interfraktionellen Antrags für den Erhalt der Leinetalschule, dass sie verloren hatten. Schumann machte indirekt deutlich, dass sie dagegen stimmen würde. Und so waren die Mehrheitsverhältnisse klar: Von den 15 Antragsunterzeichnern fehlte Jörg Walkowiak ( SPD), von den ebenfalls 15 Ratsmitgliedern, die sich schon vor der Ratssitzung öffentlich gegen den Antrag ausgesprochen hatten, fehlten Marion Kimpioka ( SPD) und Uwe Hammerschmidt ( Bündnisgrüne) – macht mit der ebenfalls ablehnenden Bürgermeisterin ein Gleichstand von 14 zu 14 Stimmen, womit der Antrag letztlich keinen Erfolg hatte. 2022 wird die Schule damit geschlossen.

Jens Höfer (von rechts) und Alexandra Stolle rufen zum Erhalt der Leinetalschule auf. Quelle: Tobias Lehmann

Anzeige

Schumann : Ratsvertreter müssen gesamte Stadt im Auge haben

Ohne die Worte Jeinsen und Leinetalschule zu erwähnen, machte Ramona Schumann ( SPD) in ihrer Rede zum Haushaltsentwurf für die Jahre 2021 und 2022 gleichzeitig auch ihre Meinung zur Schuldiskussion deutlich. Sie sagte, dass seit Beginn ihrer Amtszeit immer wieder Bürgerinitiativen für bestimmte Ziele eingetreten seien und lobte ausdrücklich das Engagement dieser Bürger. Gleichzeitig sagte sie aber auch, dass diese Initiativen nach der Abstimmung über ihr Thema wieder verschwinden. „Die Ratsmitglieder müssen jedoch dauerhaft die gesamte Stadt im Blick haben und sich auch mit künftigen Interssenvertretern auseinandersetzen“, sagte sie.

Weitere HAZ+ Artikel

Schumann führte aus, dass die Stadt in ihrer Amtszeit bereits 37 Millionen Euro in die Schulen und Kindertagesstätten investiert habe. Dazu kommen jetzt noch rund zehn Millionen Euro für den Neubau der Grundschule in Schulenburg und rund drei Millionen für den Neubau der Kindertagesstätte ebenfalls in Schulenburg. „Zusammen haben wir dann also 50 Millionen Euro in die Zukunft der Kinder investiert. Jeder Cent davon war es wert“, sagte die Bürgermeisterin. Der Vorwurf, dass die Stadt an Kindern spare, greife nicht.

Für die Zukunft der Kinder sparen

Schumann wies allerdings darauf hin, dass diese kreditfinanzierten Investitionen auch eine große Hypothek für die kommenden Generationen seien. „Wir sparen nicht an Investitionen für Kinder. Wir sparen für die Zukunft der Kinder, damit auch sie später noch einen Spielraum bei der Gestaltung der Stadt haben“, sagte sie. Abschließend sagte Schumann, dass es bei vielen Entscheidungen kein Richtig und kein Falsch gebe. „Aus vielen verschiedenen Meinungen ist es unsere Aufgabe als Ratsmitglieder, den besten Kompromiss für alle Bürger der Stadt zu finden“, sagte sie.

„Unser Stadtteil verliert sein Herz – das schmerzt“

Die Leinetalschule in Jeinsen ist bald Geschichte. Quelle: Kim Gallop

Die anschließende Diskussion fiel vergleichsweise kurz aus. Alle Argumente waren bereits zuvor ausgetauscht worden. Schulenburgs Ortsbürgermeisterin Svenja Blume (UWG) sagte in Anspielung auf Schumanns Haushaltsrede, dass die Ortsteile bisher viel Solidarität gegenüber der gesamten Stadt zeigten. „Wir haben die Schließung der Stadtteilbibliothek und des Dorfgemeinschaftshauses hingenommen“, nannte sie zwei Beispiele. Der Platz im Dorfgemeinschaftshaus wurde für eine Krippe gebraucht. „Jetzt wird es Zeit, dass auch mal auf die Wünsche der Bürger in den Ortsteilen Rücksicht genommen wird“, sagte sie und sprach sich für den Antrag aus. Auch Alexandra Stolle und Jens Höfer durften sich als Vertreter der Bürgerinitiative Jeinsen noch einmal kurz in der Ratssitzung zu Wort melden. „Wenn die Leinetalschule geschlossen wird, verliert unser Stadtteil sein Herz. Das schmerzt“, sagten sie.

Antrag zum Erhalt der Leinetalschule sollte Gräben überbrücken

Jonas Soluk ( CDU) sagte, dass der interfraktionelle Antrag die in den vergangenen Monaten entstandenen Gräben zwischen den Jeinsern und den Schulenburger heilen kann. Er erwähnte auch, dass die Mitglieder der Bürgerinitiative Schulenburg nicht auf den von ihnen initiierten Bürgerentscheid bestünden. „Sie wollen nur eine Lösung ihres Problems“, sagte er. Die Bürgerinitiative hatte mehr als 1500 Unterschriften für einen Bürgerentscheid über den Standort der Grundschule in Schulenburg gesammelt.

Lesen Sie dazu auch: Bürger entscheiden über Standort der neuen Grundschule

Sandra Stets ( Bündnisgrüne), die gegen den Antrag stimmte, antwortete darauf: „Einen Bürgerentscheid eigentlich nicht zu wollen, ihn für seine Ziele dennoch zu initiieren und dann wieder abzusagen – das sorgt für Politikverdossenheit.“ Schließlich meldeten sich noch der CDU-Fraktionsvorsitzende und Antraggegner Horst Bötger und der SPD-Fraktionsvorsitzende und Antragbefürworter Andreas Ohlendorf zu Wort. Beide appellierten an die Ratsmitglieder und Bürger sich unabhängig vom Ausgang der Abstimmung anschließend weiterhin mit Respekt in die Augen zu schauen und nicht mit den Fingern aufeinander zu zeigen und Schuldzuweisungen auszusprechen.

Am Ende der Sitzung stand schließlich der Entschluss, den auch die 20 Besucher der Sitzung in der Aula der Ernst-Reuter-Schule erwarteten: Die Leinetalschule wird 2022 geschlossen und die Pattenser können in einem Bürgerentscheid über den Standort der Grundschule in Schulenburg abstimmen.

Von Tobias Lehmann