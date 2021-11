Pattensen-Mitte

Nicht nur die Kinder der Grundschule in Pattensen-Mitte hörten Oliver Scherz genau zu. Pattensens Büchereileiterin Cornelia Schneider lauschte den Worten des Kinderbuchautors genau. „Er ist mein Lieblingskinderbuchautor“, sagt Schneider über Scherz. Sie hatte sich darum bemüht, ihn für eine Lesung in die Stadt zu holen. Und Scherz beeindruckte beim Vortragen seines Buches „Wenn der geheime Park erwacht, nehmt euch vor Schabalu in Acht“.

Kinderbuchautor statt Schauspieler

Dass er früher als Schauspieler tätig gewesen war, die Karriere aber für das Schreiben beendete, ist spürbar. Sehr lebendig und teils mit Gitarre in der Hand schildert er den Kindern die spannende Geschichte von drei Geschwistern. Diese klettern in einen verlassenen Vergnügungspark. Dort sind die zurückgelassenen Figuren zum Leben erweckt worden. Die Geschwister bekommen es bei ihrem spannenden Abenteuer mit Piraten, Geistern, dem Sheriff, einem vom Wind angetriebenen Riesenrad und schließlich mit dem Schabalu zu tun.

Im Anschluss konnten die Drittklässler Fragen stellen. Scherz berichtete, dass er durch einen Besuch des verwaisten Vergnügungsparks Spreepark in Berlin die Idee für die Geschichte entwickelt habe. Als ein Mädchen sein Alter auf 30 Jahre schätzte, musste Scherz lachen. Er korrigierte sie und gestand sein wahres Alter: 47. Das Schreiben der Kinderbücher bezeichnete er als „harte Arbeit“ – sagte aber auch, dass es ihn beruflich erfülle, Geschichten für junge Menschen zu verfassen. Bald soll ein neues Buch entstehen, kündigte er an. „Das ist für etwas ältere Kinder gedacht“, sagte Scherz.

Büchereileiterin liest gerne Scherz’ Geschichten vor

„Es steckt ganz viel Herzblut in seinen Geschichten“, sagte Schneider. „Seine Geschichten sind spannend, aber trotzdem für Kinder gut geeignet. Aber auch Erwachsene haben Spaß daran.“ Sie selbst lese gerne die Geschichten des Autoren vor. Die Lesung in der Grundschule, organisiert von der Bücherei, wurde finanziell vom Ortsrat Pattensen-Mitte gefördert.

Von Mark Bode