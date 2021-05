Pattensen-Mitte

Es wird anfangs deutlich, dass es eine ungewohnte Situation ist. So fehlt bei der Ankunft von Hermann Schuhrk und Horst Jansen gänzlich ein Tisch für die beiden Vortragenden, auf dem sie ihre literarischen Werke und einen Lautsprecher abstellen können. Schnell eilt eine Helferin in das Gebäude des CMS-Pflegewohnstifts in Pattensen-Mitte und bringt kurz darauf einen Klapptisch mit nach draußen. So kann die Lesung unter freiem Himmel beginnen. 22 Bewohnerinnen und Bewohner hören bei der Lesung rund um das Thema Frühling aufmerksam zu.

„Das habe ich in der Schule auswendig gelernt“, sagt eine Bewohnerin zu ihrer Sitznachbarin und spricht das von Jansen vorgetragene Gedicht „Frühling“ von Hermann Hesse fehlerfrei mit. „Diese Lesungen wecken bei den Bewohnerinnen und Bewohnern Erinnerungen“, sagt Wohnstift-Mitarbeiterin Maren Kirschner. Bei einigen kämen dabei immer wieder Gedanken an ihre eigene Kindheit oder Jugend zurück.

Frivole Texte kommen gut an

In den vergangenen Jahren sind Schuhrk und Jansen einmal im Monat zu Gast im Wohnstift gewesen. Bis zum Beginn der Corona-Pandemie. Sie haben jeweils verschiedene Werke unter einem anderen Schwerpunkt vorgestellt. Mal heiter. Mal ernst. So geht es auch an diesem Nachmittag zu. Da aufgrund der Corona-Bestimmungen noch immer keine Veranstaltung im Gebäude möglich ist, entschieden sie sich für die Rasenfläche auf der von der Koldinger Straße abgewandten Seite. „Auf dem Vorplatz wäre es aufgrund des Autolärms schwierig gewesen“, sagt Schuhrk. Er blättert in einem kleinen Buch, bis er die richtige Seite gefunden hat und holt Luft und beginnt Kurt Tucholskys Gedicht „Der Lenz ist da“. „Manche Texte gehen bis an den Rand des Frivolen“, sagt er später und bezieht sich damit unter anderem auf Tucholskys Stück.

Die von den beiden ausgewählten „Frühlingsboten und gewitzten Frühlingsgedichte“, wie sie Schuhrk nennt, sorgen bei den Zuhörern teils für kleine Lacher, manchmal führen sie zu einem leichten Kopfnicken und manchmal sogar zum Applaus. Am Ende sind beide Vortragenden zufrieden. „Das war schön“, sagt Schuhrk am Ende.

Besucher sind im Juni willkommen

Der Termin für die nächste Lesung in der Gartenanlage auf der Rückseite des CMS-Wohnstift an der Koldinger Straße steht bereits fest. Diesmal soll es sogar für die Öffentlichkeit zugänglich sein. „Wir werden ein paar zusätzliche Stühle hinstellen, damit auch Passanten zuhören können“, sagt Schuhrk. Das Thema der Lesung am Donnerstag, 17. Juni, ab 15.45 Uhr: „Ein Lächeln zum Weiterreichen.“ Schuhrk und Jansen tragen Gedichte über die Spielarten des Lächelns vor. Sie kündigen an, unter anderem Kurt Tucholskys Werk über das Lächeln der Mona Lisa vorzutragen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Von Mark Bode