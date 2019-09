Pattensen

Ein seit Tagen liegengebliebenes Auto an der Bundesstraße 3 in Pattensen gibt Rätsel auf. Der Renault steht etwa seit Dienstag dieser Woche zwischen der Abzweigung zur L 402 nach Pattensen-Mitte sowie der Auf- und Abfahrt zur B443 nach Koldingen, also in Fahrtrichtung Hemmingen.

Mancher Fahrer fragt sich: Darf man sein Auto an einer dreispurigen Straße abstellen? Man darf, ergab die Nachfrage dieser Zeitung bei der Pattenser Polizei. Denn das Auto stehe außerhalb der Fahrbahn und behindere niemanden. Außerdem sei ein Warndreieck aufgestellt.

Halter hat sich nicht bei der Polizei gemeldet

Der Wagen sei ordnungsgemäß zugelassen, der Halter habe sich aber noch nicht bei der Polizei gemeldet, der das Fahrzeug auch schon aufgefallen ist. Sie hat es weiter im Blick. Bleibe es länger als zehn bis 14 Tage dort stehen, werde die Polizei aktiv.

Die genauen Hintergründe sind unklar. Möglicherweise stecke der Halter in wirtschaftlichen Schwierigkeiten und könne zurzeit kein Abschleppunternehmen beauftragen.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Pattensen finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Andreas Zimmer