Pattensen-Mitte

Der Lions Club Hannover-Expo hatte in der Vorweihnachtszeit des vergangenen Jahres wieder einen Adventskalender herausgebracht und rund 2600 Exemplare verkauft. Die Einnahmen gehen seit Jahren immer an wohltätige Institutionen. In diesem Jahr erhält der Verein Mobile 2000 Euro. Alt-Vorsitzender Thomas Prinz und Fördervereins-Vorsitzender Christian Redeker hatten der Mobile-Vorsitzenden Annette Köppel die Spende kürzlich überbracht.

„Der Verein kann das Geld sicherlich gut gebrauchen. Schließlich hatte es in der Corona-Pandemie viele Ausfälle gegeben“, sagte Redeker. Köppel bestätigte das. „Die Spende können wir definitiv gut gebrauchen.“ Seit Beginn der Pandemie seien die Besuche von offenen Angeboten um 80 Prozent zurückgegangen. „Dadurch fehlen uns natürlich auch Einnahmen“, sagte sie. Die Vorsitzende hat schon einen Verwendungszweck im Auge.

Baubeginn im Jahr 2023?

Seit 2019 plant Mobile einen Umbau des Mehrgenerationenhauses um einen sogenannten „Work-Life-Space“. Dahinter verbirgt sich ein Coworking Space, der besonders für Eltern geeignet ist. Allerdings muss die Region Hannover zunächst noch eine Änderung des Bebauungsplanes beschließen. Köppel rechnet damit, im nächsten Jahr den Bauauftrag vergeben zu können. „Dafür erhalten wir zwar auch Fördergelder. Aber wir benötigen auch eine große Summe Eigenmittel“, sagte Köppel. „Da sollten wir anfangen, Geld zu sammeln.“ Die 2000 Euro seien ein guter Anfang.