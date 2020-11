Schulenburg

Nach 37 Einsatzjahren wird das Tanklöschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Schulenburg voraussichtlich 2022 ausgetauscht. Das geht aus einer aktuellen Vorlage der Verwaltung hervor. Die Kommunale Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft (KWL) hat erstmals im Auftrag der Stadt Pattensen die Ausschreibung für ein Feuerwehrfahrzeug übernommen. Es gingen drei Angebote ein, von denen dem Rat der Stadt jetzt zwei zur Auswahl gestellt werden: Ein Fahrzeug kann für 340.000 Euro innerhalb von 14 Monaten geliefert werden. Das andere Angebot ist mit 337.000 Euro etwas günstiger. Allerdings wird dort eine Lieferzeit von 24 Monaten angegeben.

Ortsfeuerwehr hat das Fahrzeug schon vor fünf Jahren beantragt

Die Ortsfeuerwehr Schulenburg hatte bereits vor fünf Jahren ein neues Fahrzeug beantragt. Doch die Stadtverwaltung konnte es aufgrund fehlender Personalkapazitäten erst in diesem Jahr mithilfe der KWL ausschreiben. „Wir brauchen das Fahrzeug so schnell wie möglich“, sagt Stadtbrandmeister Henning Brüggemann. Er hat sich gemeinsam mit Mitgliedern der Ortsfeuerwehr Schulenburg und der Verwaltung beide angebotenen Fahrzeuge vorführen lassen. „Die Entscheidung fällt am Ende nach einem Punktesystem, in dem unter anderem Kosten, Lieferzeit und Technik bewertet werden“, erläutert Brüggemann.

Wegen Corona: Übungsdienste werden vorerst ausgesetzt Die Feuerwehren im Pattenser Stadtgebiet haben sämtliche Alarmübungen während der Corona-Pandemie eingestellt. Das teilte Stadtbrandmeister Henning Brüggemann mit. „Die Bürger brauchen aber keine Angst zu haben. Wir verlernen unsere Arbeit nicht, wenn wir für ein paar Monate keine Einsätze üben“, sagt Brüggemann. Die Zahl der Einsätze sei zurzeit ohnehin überschaubar. „Es könnte daran liegen, dass jetzt im Straßenverkehr doch etwas weniger los ist als üblich. Zudem bleiben mehr Menschen zu Hause und geben dort vermutlich auch mehr Acht“, sagt Brüggemann. Wenn es dennoch Einsätze gebe, rücke die Feuerwehr zurzeit auch mal mit einem Fahrzeug mehr als notwendig aus. So können die Einsatzkräfte auf mehr Fahrzeuge verteilt werden und größeren Abstand zueinander halten. Die Hauptversammlungen der Ortsfeuerwehren, die für gewöhnlich zu Beginn eines Jahres stattfinden, sind zunächst auf die zweite Hälfte des Jahres 2021 verschoben worden. „Wir können wohl davon ausgehen, dass wir im Januar und Februar noch nicht von der Pandemie befreit sind“, sagt Brüggemann.

Die Stadtverwaltung empfiehlt den Kauf des Fahrzeugs mit einer Lieferzeit von 14 Monaten. „Nicht nur die Lieferzeit ist kürzer. Es ist technisch auch besser“, sagt der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Technische Dienste, Axel Müller. Die Zahlung soll auf die nächsten beiden Jahre aufgeteilt werden. „Der Anbieter wird 2021 das Fahrzeuggestell selbst kaufen. Dafür werden wir die erste Rate von 96.000 Euro zahlen“, sagt Müller. Der Rest des vereinbarten Preises werde dann bei Auslieferung des Fahrzeugs Anfang 2022 fällig.

Brüggemann ist froh, dass der Stau beim Kauf neuer Fahrzeuge jetzt aufgelöst ist. „Die Stadt hat gleich noch zwei Tragkraftspritzenfahrzeuge und zwei Mannschaftsranportwagen ausgeschrieben“, sagt er.

Von Tobias Lehmann