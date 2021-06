Jeinsen

Daraa, die Heimatstadt von Lubna Al Aswad, gilt als Wiege der Revolution gegen das Regime des syrischen Machthabers Baschar al-Assad. Weil Lubnas Vater, ein Rechtsanwalt, sich an Demonstrationen gegen den Diktator beteiligt habe, musste die ganze Familie flüchten. Sie landete schließlich in Jeinsen. Das politische Interesse hat die Familie weiterhin. Lubnas Vater Hassan unterstützt aus der Ferne Initiativen gegen das Regime. Und Lubna möchte sich ebenfalls einbringen. Deshalb kandidiert die heute 18-jährige Schülerin der KGS Pattensen für das im September neu zu wählende Jugendparlament (Jupa).

„Es gibt viele Probleme zwischen Ausländern und Deutschen“, sagt Lubna. „Es sind meistens Missverständnisse und Vorurteile, die man ausräumen kann, wenn man miteinander spricht“, sagt sie. Sogar in der Schule spüre sie eine gewisse Spaltung. „Wenn es um Gruppenarbeiten geht, sind die Deutschen und die Ausländer meist getrennt voneinander“, schildert sie ihre Erfahrung. Das müsse nicht sein, findet Lubna. „Wir sind doch alle Jugendliche und haben alle dieselben Sorgen und Interessen – auch wenn wir unterschiedlicher Herkunft sind.“ Lubna möchte gerne „die Stimme der Jugendlichen“ sein und zu mehr Verständnis und gegenseitiger Toleranz beitragen.

Sie sagt deutlich, dass sie keine Träumerin sei. „Die ganze Welt kann ich nicht verbessern. Aber vielleicht gelingt es im Kleinen.“ Sie hat sich auch schon Gedanken gemacht, was sie gerne in der nächsten Legislaturperiode des Jupa umsetzen und erreichen möchte, sofern sie denn gewählt werden sollte. „Ich würde gerne verschiedene Projekte starten, die zu mehr gegenseitigem Verständnis führen.“ Das könnten Sportveranstaltungen oder Musikprojekte sein. „Hauptsache, man macht etwas gemeinsam.“

Im Jahr 2011 musste Lubnas Vater die syrische Heimat verlassen. „Er wurde schon einmal verhaftet. Er wäre wahrscheinlich umgebracht worden“, sagt Lubna. Ihm glückte die Flucht in die Türkei. Die Familie folgte ein Jahr später, als die Situation im Land immer unübersichtlicher wurde und Explosionen und Gewehrfeuer schon zum Alltag gehörten. Weil viele Flüchtlinge aus Syrien in die Türkei gelangten, gab es dort sogar eine syrische Schule. In der wurden Lubna – das zweitjüngste Kind der Familie – und ihre vier Geschwister unterrichtet.

Doch auch die Türkei sei laut Lubna kein Ort des dauerhaften Wohlfühlens und der Demokratie gewesen. Deshalb zog es die Familie 2015 weiter nach Jeinsen. „Das war anfangs ein großer Kulturschock“, erinnert sich die 18-Jährige sechs Jahre zurück. „Wir konnten die Sprache überhaupt nicht.“ Doch sämtliche Nachbarn seien sehr hilfsbereit gewesen. „Das hatte uns das Gefühl gegeben, in der Gesellschaft angekommen zu sein“, sagt Lubna. Sie habe den Ehrgeiz entwickelt, möglichst schnell die deutsche Sprache zu lernen. Inzwischen kann sie neben Arabisch und Türkisch noch Englisch und Deutsch fließend sprechen. Weil ihr das aber noch nicht reicht, lernt sie in ihrer Freizeit in einem Onlinekurs noch Spanisch.

Das ist das Jugendparlament in Pattensen Die Legislaturperiode des ersten Jugendparlaments – kurz: Jupa – geht bald zu Ende. Die meisten der 13 Mitglieder des Gremiums stellen sich nicht erneut zur Wahl. Das Jupa soll die Belange der 14- bis 21-jährigen Pattenser vertreten. Am 26. September – parallel zur Bundestagswahl – sind junge Pattenser aufgerufen, ihre Interessenvertreter für die nächsten beiden Jahre zu wählen. „Im Jupa besteht die Möglichkeit der politischen Teilhabe“, sagt Stadtsprecherin Andrea Steding. Die Jupa-Mitglieder besitzen ein Rede- und Antragsrecht in politischen Gremien, haben aber kein Stimmrecht. Die Mitglieder haben sich für das Aufstellen von Solarbänken stark gemacht sowie den Bau eines Calisthenics-Parks. Darüber hinaus setzen sich die Mitglieder für einen Multisportcourt ein. Die Anzahl an Kandidaten gibt Steding noch nicht bekannt. Sie sei überzeugt, dass sich wieder mindestens 13 Interessierte finden lassen. Die Stadt werde noch eine Werbekampagne starten. Dabei sollen derzeitige Vertreter in der KGS von ihren Erlebnissen berichten. Auch eine Postkartenaktion sei geplant, um Jugendliche zu erreichen, die nicht in Pattensen zur Schule gehen. Wer sich zur Wahl stellen möchte, kann sich unter www.pattensen.de die erforderlichen Unterlagen herunterladen. Bis zum 26. August müssen diese im Rathaus abgegeben werden.

Sie sagt deutlich: „Ich bin froh, dass wir geflüchtet sind.“ Denn so habe sie neben ihrer syrischen Kultur auch die deutsche kennengelernt. „Ich kann nun aus beiden Bereichen die positiven Dinge übernehmen“, sagt sie. Bei der deutschen seien es Aspekte wie ein ordentliches Zeitmanagement, Pünktlichkeit und rationales Denken. „Deutsche lassen in Diskussionen alle Meinungen zu. Das gefällt mir auch sehr“, sagt sie. Doch auch aus ihrer Heimat wolle sie viele Dinge bewahren. Dort werde die Familie sehr geschätzt. Auch Warmherzigkeit sei dort sehr ausgeprägt. „Ich mag auch die syrische Musik sehr.“

Lubna gesteht, dass sie schon „sehr aufgeregt“ ist in Hinsicht auf die Wahl. Doch selbst, wenn es nicht klappen sollte, wolle sie nicht aufgeben und sich weiter engagieren. Womöglich sogar in einer Partei. „Die Grünen entsprechen am ehesten meinen Vorstellungen“, sagt Lubna.

