Der 15-jährige Lucas Behling aus Schulenburg hat die Prüfung der Regionsjugendfeuerwehr Hannover für die Jugendflamme III am vergangenen Sonntag in Godshorn bestanden. Das teilt Marcus Pauli, Sprecher der Stadtjugendfeuerwehr Pattensen, mit. Er vergleicht die Jugendflamme mit den drei Schwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold. Dem Vergleich folgend hat Lucas nun mit der bestandenen dritten Jugendflamme Gold bekommen.

30 Jugendliche aus der Region Hannover haben die Prüfung zur Jugendflamme III abgelegt. Quelle: Feuerwehr

Behling beweist sich in Theorie und Praxis

Voraussetzung für die Prüfung ist ein gültiger Erste-Hilfe-Schein sowie ein Schulpraktikum oder ein Schnuppertag in einer sozialen Einrichtung. Lucas musste in der Prüfung theoretisches Wissen und praktische Fertigkeiten beweisen. Unter anderem musste er innerhalb von höchstens 43 Sekunden einen Schlauch aus- und wieder aufrollen. Er benötigte für die Aufgabe lediglich 38 Sekunden.

Insgesamt haben 30 Teilnehmer aus Jugendfeuerwehren der Region Hannover an der Prüfung teilgenommen. Der stellvertretende Regionsjugendfeuerwehrwart Lars Hedwig konnte am Ende allen die Auszeichnung verleihen.

Von Tobias Lehmann