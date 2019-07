Schulenburg

Auf dem Schloss Marienburg werden in diesem Jahr 14 Führungen zu verschiedenen Themen angeboten. Neben der klassischen Schlossführung und der Führung durch die Jubiläumsausstellung „200 Jahre Marie und Georg von Hannover“ sind ab August auch mehrere Theaterführungen dabei. Eine trägt den Titel „Aufbruch ins Exil“. Darin schlüpfen zwei Mitarbeiterinnen des Schlosses in die Rollen der Kammerzofe Claudette de Rovel und der Magd Helene. Beide zählten 1867 zu den treuesten Begleiterinnen der Königin, bevor diese den Gang ins Exil antrat.

Streng gehütete Geheimnisse

So berichtet Kammerzofe Claudette, die auch den beiden Prinzessinnen Friederike und Mary sehr nahestand, von streng gehüteten Geheimnissen und bezaubert mit ihrem Charme und ihrem Gesang. Magd Helene hat einen ganz anderen Blick auf die Geschehnisse und plaudert darüber, was sie beim Putzen gehört und gesehen hat. Die Termine sind jeweils donnerstags, 26. September, 17. Oktober und 14. November, um 1.30 Uhr In der interaktiven Führung „Familien-Portrait“ schlüpft Königin Marie selbst aus ihrem Bild an der Wand und berichtet den Besuchern mit Film und Gesang, aber auch durch Szenen aus Hörspielen und Filmen, von spannenden, romantischen und tragischen Ereignissen. Die Termine sind jeweils donnerstags, 19. September, 24. Oktober und 15. November, um 19.30 Uhr.

Die „Königliche Tuchfühlung – Eine Zeitreise“ stellt den blinden König Georg in den Mittelpunkt. Die Teilnehmer der Führung erfahren, wie der König sich unter Einsatz aller weiteren Sinne in den 140 Zimmern des Schlosses zurechtfand und wie der Alltag unter höfischer Etikette im 19. Jahrhundert ausgesehen hat. Der Termine sind jeweils freitags, 27. September, 11. Oktober und 18. November, um 19.30 Uhr.

Erneut angeboten wird eine Krimiführung, die in den Fünfzigerjahren des 20. Jahrhunderts spielt. Was steckt hinter den mysteriösen Ereignissen, die sich immer nachts im Schloss abspielen? Wissen das Hausmädchen Else oder der Diener Morton mehr? Auf die Teilnehmer ab 14 Jahren wartet eine spannende und interaktive Theatertour. Die Termine sind jeweils freitags, 13. und 20. September, 4. und 25. Oktober sowie am 1., 8., 15. und 21 November, um 19.30 Uhr.

Mit der Königin im Schlosspark

Zu einer interaktiven Sommer-Theaterführung lädt das Schloss am Freitag, 16. August, ab 19.30 Uhr ein. Königin Marie führt durch die schönsten Räume des Schlosses und berichtet zudem im Schlosspark über ihre Lieblingsmärchen, an deren Erschaffung sie teilweise sogar gemeinsam mit einigen Künstlern ihrer Zeit beteiligt war. Die Teilnahme an der rund 90-minütigen Führung kostet 19 Euro.

Weiterhin werden auch spezielle Touren für Kinder angeboten. In den Sommer- und in den Herbstferien können Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren jeweils dienstags und donnerstags um 10.15 und um 11.45 Uhr unter der Leitung der rasselbandenerprobten Gouvernanten Frau von Barock und Dorothea von Kressestein das Schloss erkunden. Die Teilnahme kostet 8 Euro, ein begleitender Erwachsener zahlt 9.50 Euro.

Auf gruselige Halloween-Führungen dürfen sich Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren dienstags, mittwochs und donnerstags, 8., 9., 10., 15., 16., und 17. Oktober, jeweils ab 18.30 Uhr freuen. Die Teilnahme kostet 12.50 Euro. Sämtliche Veranstaltungen, Daten und Preise sind auf www.schloss-marienburg.de einsehbar.

Von Tobias Lehmann