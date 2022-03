Pattensen-Mitte

Michél Liebethal hatte im vergangenen Jahr die Idee für das Cocktailtaxi. Der Trainer des Pattenser Motoballclubs wollte damit Einnahmen für den Verein generieren. Er ist seither für die Vorbereitungen zuständig. „Natürlich versucht man, so gut es geht, den Tag vorzuplanen“, sagt er. Doch an diesem Sonnabend wurde er von den Bestellungen tatsächlich überrascht. So musste er am Abend noch Limetten und verschiedene Säfte nachkaufen und zum Club liefern. „Der Abend war insgesamt wieder richtig gut. 45 Cocktailbestellungen sind für unseren Verein super“, sagt Liebethal. So lief der Abend mit dem Cocktailtaxi.

Um 16.30 Uhr laufen die Vorbereitungen. Liebethal und mehrere Mitstreiter aus dem Verein sind bereits im Clubheim an der Rudolf-Harbig-Straße. Die vorhandenen Limetten sind bereits geschnitten, das Crushed Ice in Behälter aufgeteilt. „80 Liter Eis haben wir in unseren Kühltruhen auf Lager“, sagt Liebethal und öffnet eine. „Im Sommer hatten wir an manchen Wochenenden bis zu 120 Liter Eis gebraucht“, erinnert er sich. Doch jetzt – kalendarisch ist noch Winter – ist es weniger. Auf einem Rollwagen stehen verschiedene alkoholische Getränke und Säfte. „Das ist die Ruhe vor dem Sturm“, sagt Peter Görgen.

Bestellungen kommen per Anruf und Nachricht

Während der MSC-Sportleiter Jugend auf dem Fernseher noch die Fußballübertragung verfolgen kann, herrscht im Geschäftszimmer schon Trubel. Die ersten aktuellen Bestellungen gehen gerade per Whatsapp-Nachricht oder per Anruf ein. Liebethal notiert alles auf einem Bestellzettel. Danach werden die bereits vorab beschrifteten und in einer Reihe aufgestellten Plastikbecher zusammengesucht. Samt Bestellzettel gehen diese zum Tresen. Anhand der Uhrzeit wissen die Mixer, wann sie starten müssen.

Inzwischen ist es 16.45 Uhr. Görgen geht in seine Nische, MSC-Vorstandsmitglied Anja Rohloff auf die andere Seite und beide beginnen mit dem Mixen der ersten Cocktails. Sie teilen sich die Arbeit ein. Rohloff ist für Cocktails mit Limetten zuständig, Görgen übernimmt den Rest. Einer nach dem nächsten entsteht und landet in einer Transportbox mit Kühlakkus. Damit die Cocktails nicht umkippen können, gibt es spezielle Einlagen. Der erste eingeteilte Fahrer ist auch schon da. Jürgen Tiepelmann hatte eine erfolgreiche Karriere beim MSC als Spieler. Inzwischen ist er 59 Jahre alt, dem Verein aber immer noch sehr verbunden. „Tippi“, wie er vielen besser bekannt ist, trägt drei Kisten mit bestellten Cocktails zu seinem Auto. Los geht es. „Es sind alle drei in Pattensen-Mitte, das geht schnell“, sagt er.

Service geht bis zur Terrasse

Der erste Kunde hatte in der Vergangenheit schon öfter bestellt. „Die Adresse kenne ich“, sagt Tiepelmann. Dort angekommen, sitzt die Familie draußen. „Was für ein Service – bis zur Terrasse“, sagt Hans-Peter Genath. Tiepelmann stellt die Cocktails auf den Tisch. „In der Corona-Zeit ist es schwierig, irgendwo hinzugehen. Dieser Lieferservice ist super und sorgt für Abwechslung“, sagt Genath. Viel Zeit zum Reden bleibt nicht. Schnell geht es weiter zu zwei anderen Adressen. Schließlich sollen diese möglichst pünktlich ihre Bestellung erhalten und die Getränke noch kühl sein. Ersteres klappt nicht ganz. Es ist 17.10 Uhr bei der letzten Auslieferung.

Jeder Becherstapel ist für einen anderen Cocktail gedacht. Die Becher werden später in die Kühlbox gestellt, in der sie nicht verrutschen können. Quelle: Mark Bode

Schnell geht es zurück zum Clubheim. „An manchen Tagen fahre ich 100 Kilometer“, sagt Tiepelmann. Eine Anfahrtsgebühr hat der Verein bislang nicht erhoben. Es gibt Festpreise: 6 Euro für einen alkoholfreien Cocktail, 7 Euro für einen alkoholischen. „Bei den Benzinpreisen aktuell geht das so leider nicht mehr. Wir müssen unseren ehrenamtlichen Fahrern ermöglichen, am Ende tanken zu können“, sagt Liebethal. Deshalb werden ab April 2,50 Euro Gebühr pro Auslieferung erhoben.

Ab Mai gibt es Cocktails wieder alle zwei Wochen

Vorerst behält der Verein es bei, einmal im Monat das Cocktailtaxi anzubieten. Voraussichtlich ab Mai könnte es wieder alle zwei Wochen starten. Finanziell lohnt es sich. Obwohl anfangs viele im Verein skeptisch gewesen seien, kam das Geschäftsmodell als Ausgleich für ausgefallene Spiele in der Motoball-Bundesliga an. „Eigentlich wollten wir uns von dem Geld ein neues Moped kaufen“, sagt Liebethal. Doch das Geld sei bereits nach wenigen Wochen drin gewesen. „Jetzt sammeln wir für die Jugend“, sagt Görgen.

Fahrer Jürgen Tiepelmann (rechts) überreicht dem Pattenser Hans-Peter Genath einen Cocktail. Quelle: Mark Bode

Er erzählt und mixt nebenbei weiterhin Getränke. Hinter ihm an der Wand hängen Listen mit den Zutaten aller Cocktails. „Manchmal gucke ich da drauf, um mich nicht zu vertun“, sagt er. „Wir wollen Qualität bieten.“ Besonders beliebt seien Mojito, Sex on the Beach, Caipirinha oder Long Island Icetea. Aber auch Aktionscocktails – an diesem Sonnabend Himbeer-Mojito und Himbeer-Caipirinha – sind begehrt.

Projekt fördert den Zusammenhalt

In der Zwischenzeit sind noch drei weitere Fahrer eingetroffen. Tobias Schulz, Yannik Schaper und Domenik Dinse sind Spieler. „Das Cocktailtaxi ist eine super Sache“, sagt Schulz. „Es trägt auch dazu bei, den Zusammenhalt innerhalb des Teams noch weiter zu steigern“, ergänzt Schaper.

Im Einsatz für das MSC-Cocktailtaxi: Peter Görgen (von links), Tobias Schulz, Yannik Schaper, Domenik Dinse und Michél Liebethal. Quelle: Mark Bode

Gegen 19.30 Uhr ist absehbar, dass die Limetten nicht ausreichen könnten. Schnell fährt ein Fahrer los, um Nachschub zu besorgen. Eine halbe Stunde später macht sich Liebethal ebenfalls noch auf den Weg. „Dass an diesem Tag besonders Cocktails mit Limetten gefragt sind, kann man nicht vorhersehen“, sagt der Trainer. Kurz vor 22 Uhr ist die letzte Lieferung rausgegangen. Danach steht noch eine Stunde lang Aufräumen an. „Am Ende ist man ganz schön kaputt“, sagt Görgen.