Pattensen-Mitte

Die Sporthalle der Ernst-Reuter-Schule in Pattensen soll für rund 1,4 Millionen Euro saniert werden. Die 1975 erbaute Drei-Feld-Sporthalle weist nach 45 Nutzungsjahren neben brandschutztechnischen Mängeln einen „zunehmenden Sanierungsbedarf auf“, heißt es in einer Vorlage der Verwaltung.

Das in Hannover ansässige Architekturbüro LSM hat die zweigeschossige Sporthalle im Auftrag der Stadt untersucht. In dem Bericht wird unter anderem auf „zahlreiche bauliche Mängel im Brandschutz“ hingewiesen, die behoben werden müssten. Das betreffe insbesondere die Rettungswege. Im Erdgeschoss sind alle Teile des Gebäudes durch die Lüftungskanäle miteinander verbunden. Eine Rauchentwicklung in der Sporthalle oder den Umkleiden würde zu Qualm in den Fluren führen und eine Rettung erschweren.

Sporthalle der KGS muss innen und außen saniert werden

Empfohlen wird zudem das Dach inklusive der Wärmedämmung zu erneuern. Auch die Decken in den Umkleiden, Duschen und Fluren müssen aufgrund der neuen Führung der Lüftungskanäle ersetzt werden. Zudem schlägt das Architekturbüro eine Reparatur und grundlegende Reinigung der äußeren Fassade vor.

Im Bereich des Treppenhauses falle teilweise bereits Putz herunter. Auch im Innenbereich sollten einige Wände und Türen erneuert werden. Barrierefreiheit für die Sporthalle im Erdgeschoss ist bereits gegeben. Die Tribüne im Obergeschoss ist jedoch nur über eine Treppe zu erreichen. Der Einbau eines Lifts war jedoch nicht Bestandteil der von dem Büro aufgestellten Kostenermittlung.

Zahlreiche Mängel in Sporthalle

Die Sporthallensanierung war bei der 2018 abgeschlossenen Sanierung und dem Teilneubau der KGS für mehr als 20 Millionen Euro zunächst zurückgestellt worden. Die Stadtverwaltung schlägt jetzt vor, das Projekt in zwei Bauabschnitte aufzuteilen. Für 2021 soll zunächst eine Planung für rund 160.000 Euro erstellt werden. Beginnen soll die Sanierung dann 2022 unter anderem mit der Erneuerung der Lüftung und des Brandschutzes. Weiterer Teil des ersten Bauabschnitts müssen zudem eine Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung sowie der Notstromversorgung sein.

Ein externes Unternehmen, dass die Beleuchtung regelmäßig prüft, hatte im vergangenen Jahr auf Mängel hingewiesen. Die Stadtverwaltung stimmt sich gerade mit der Bauaufsicht der Region Hannover darüber ab, dass eine kurzfristige Erneuerung der Notstromversorgung nicht sinnvoll wäre. Stattdessen soll sie Teil des großen Sanierungsprojekts sein. Die Stadt plant für den zweiten Bauabschnitt 870.000 Euro ein.

Die Sanierung soll 2023 abgeschlossen werden

Die Arbeiten sollen 2023 mit der Sanierung des Daches und der äußeren Fassade des Gebäudes abschließen. Hierfür werden Kosten von 370.000 Euro angenommen. Die Verwaltung weist darauf hin, dass konjunkturell mit Kostensteigerungen zu rechnen sei. Diese sollten mit rund fünf Prozent pro Jahr berücksichtigt werden.

Das Projekt wird zunächst in den Ausschüssen für Bau, Schule und Finanzen diskutiert. Die endgültige Entscheidung trifft der Rat in der Sitzung am Donnerstag, 2. Juli. Uhrzeit und Ort werden noch bekannt gegeben.

Von Tobias Lehmann