Die Polizei ermittelt in Pattensen, nachdem dort am Sonnabendabend drei Männer im Bereich der Grünfläche „Auf der Burg“ in Streit geraten sind. Zwei 18- und 42-jährige Pattenser bedrohten einen dritten mit einem verbotenen Schlagring und Schlagstock. Das Duo floh zwar, konnte aber ermittelt werden.