Pattensen-Mitte

Er fiel an der Marktstraße sofort auf: Torkelnd ging der Mann zu seinem Auto. Er schloss es auf, setzte sich hinein, startete es, würgte dann aber den Motor ab. Erst der zweite Versuch klappte, und er fuhr davon. Die Polizei, die die Bürger mittlerweile verständigt hatte, traf den 31-Jährigen aus Pattensen dann später an seinem Zuhause an, wie ein Sprecher mitteilte.

Stark betrunken Auto gefahren

„Er stand deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke“, schilderte der Sprecher den Vorfall am Freitag gegen 19.20 Uhr. Einen Alkoholtest aber habe der 31-Jährige verweigert.

Die Polizei ließ eine Blutprobe entnehmen, untersagte die Weiterfahrt und beschlagnahmte den Führerschein des Pattensers. Außerdem sei ein Strafverfahren eingeleitet worden.

Von Andreas Zimmer