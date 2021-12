Pattensen-Mitte

Eine Alkoholfahrt am Morgen des zweiten Weihnachtstages ist für einen 32 Jahre alten Mann aus Pattensen-Mitte mit dem Entzug seines Führerscheins geendet. Beamte des Polizeikommissariats Springe hatten ihn in der Kernstadt kontrolliert.

Gegen 8.50 Uhr am Morgen des 26. Dezembers hatten Polizisten den Mann in Pattensen-Mitte kontrolliert. Zuvor ging ein Hinweis beim zuständigen Kommissariat in Springe ein, wie ein Beamter mitteilte. Er habe sich freiwillig einem Atemalkoholtest unterzogen. Dieser habe einen Wert von rund 1,5 Promille ergeben. Dem Pattenser wurde anschließend eine Blutprobe entnommen, um den genauen Alkoholwert bestimmen zu können. Die Beamten beschlagnahmten zudem den Führerschein.

Von Mark Bode