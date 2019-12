Pattensen

Er heißt zwar SPD-Bezirk Hannover, ist aber vom Landkreis Harburg im Norden bis zum Landkreis Göttingen im Süden zuständig. Daher tagt die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) des Bezirksverbands auch mal außerhalb der Landeshauptstadt. Diesmal kamen die Delegierten in der Bierbrauerstadt Einbeck zusammen. Aus Pattensen war der Ratsherr Matthias Friedrichs dabei – und wurde als Beisitzer in den neuen AfA-Vorstand wiedergewählt.

„Überaus deutlich“ sei das Ergebnis ausgefallen, so Friedrichs, Vorsitzender im Schul- und Bildungsausschuss des Rats in Pattensen. Mit Blick auf die Abläufe in Berlin, wo die Partei nach langem Ringen über den neuen Parteivorsitz entschieden hat, sagte der Ratsherr, der in Reden zu Hause ist, es sei gut, dass die Partei gezeigt habe, dass sie Basisdemokratie beherrsche. „Auch wenn wir hier über das Ergebnis durchaus gespaltener Meinung sind, ändert es nichts daran, dass wir alle diese demokratische Wahl akzeptieren und uns wünschen, dass ein solcher Weg für die Basis abseits der selbst ernannten Funktionärseliten fortgesetzt wird.“

Die Afa gilt als gewerkschaftsnah

Ebenfalls deutlich war das Ergebnis für Burkhard Brisanz aus Lüneburg, der mit 92 Prozent der Stimmen als Vorsitzender im Amt bestätigt wurde. Die AfA ist die größte Arbeitsgemeinschaft bei den Sozialdemokraten. Sie tritt für die Schaffung von existenzsichernden und sozial abgesicherten Arbeitsplätze ein, bemüht sich um den Erhalt des Sozialstaats, angepasst an die Herausforderungen in Wirtschaft und Arbeitswelt. Die AfA gilt als gewerkschaftsnah.

Aus dem südlichen Landkreis Hannover war auch Jonas Seidel mit nach Einbeck gereist. Er ist Ratsherr in Laatzen und war der jüngste Teilnehmer der Konferenz. „Für mich war das eine ganz neue Erfahrung“, sagte Seidel. „Es war schön, dabei sein und unterstützen zu dürfen.“

Von Katharina Kutsche