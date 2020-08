Pattensen

Zufriedene Gesichter gibt es zurzeit bei den Mitgliedern der Naturschutzbund AG ( Nabu) Pattensen. Im Herbst vergangenen Jahres hatten sie an die Bürger der Stadt appelliert, finanzielle Patenschaften in Höhe von 40 Euro für jeweils 100 Quadratmeter große Teilflächen von bis dato landwirtschaftlich genutzten Feldern zu übernehmen. Die Idee dahinter war, dass der betreffende Landwirt das Geld nutzt, um Areale mit monotonem Grasacker zu abwechslungsreichen Blühflächen für Bienen, Käfer und Schmetterlinge umzugestalten.

Landwirt streut Blühmischungen auf 7000 Quadratmeter aus

Landwirt Andreas Sehlen, dessen Grundstück am Ortsrand von Jeinsen gegenüber der Freiwilligen Feuerwehr an der Jahnstraße liegt, nahm an der Aktion teil. In zwei Etappen streute er dazu auf einer Fläche von 0,7 Hektar – das sind 7000 Quadratmeter – Mitte April und Anfang Mai fertige Blühmischungen aus. Diese erweiterte er mit eigenem Saatgut auf insgesamt 15 verschiedene Blühpflanzen.

„Ein Teil der Pflanzen ist einjährig, andere sind jedoch mehrjährig“, betont der selbst im Nabu aktive Landwirt. „Wichtig ist es, das teilweise schon ausgeblühte, teilweise aber gerade jetzt erst in voller Blüte stehende Feld mit seinen abgestorbenen Stängeln bis zum nächsten Frühjahr für die Überwinterung und Eiablage der Insekten stehen zu lassen“, sagt Sehlen, der es zudem auch besser für die Insekten findet, wenn man diesen statt eines großen Feldes lieber mehrere verteilte Streifen im Ortsbild anbieten kann.

Nabu hat mehr Paten als zur Verfügung stehende Flächen

„Dass an dieser Stelle in diesem Sommer unzählige Bienen und andere Insekten einen neuen Lebensraum und Nahrung finden – und es vornehmlich summt und brummt – ist unseren Spendern und Paten zu verdanken“, sagt Thomas Volkert, Sprecher der Nabu-AG Pattensen, beim Ortstermin mit Sehlen und dem Nabu-Mitglied Dieter Miehe. Erst die mehr als 40 Blühpaten aus dem gesamten Pattenser Stadtgebiet hätten mit ihren zum Teil auch mehr als 40 Euro Spenden „diese Pracht möglich gemacht“, sagt Volkert. Am Schluss der Patensuche habe man schließlich mehr potenzielle Spender als Flächen zur Vergabe gehabt.

Der Pattenser Nabu sieht darin einen Hinweis, dass in der Bevölkerung ganz offenbar die Bereitschaft besteht, örtliche Landwirte bei der Anlage von Blühflächen finanziell zu unterstützen. Auch interessierten Landwirten bietet die Nabu-AG an, bei Fragen rund um das Partnerschaftsmodell, den Arbeitsaufwand und die geeigneten Saatmischungen beratend zur Seite zu stehen und auf Wunsch Kontakte zu potenziellen Paten zu vermitteln.

Interessierte können sich mit einer E-Mail an nabu-pattensen@gmx.de melden oder persönlich bei Andreas Sehlen unter Telefon (05066) 62998.

