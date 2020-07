Pattensen

Jedes Ratsmitglied in Pattensen erhält pauschal eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 60 Euro. Wenn Ratsmitglieder in Pattensen an Arbeitsgruppen des Rates – etwa zur Stadtentwicklung oder Haushaltskonsolidierung – teilnehmen, bekommen sie künftig zudem ein Sitzungsgeld in Höhe von 17 Euro. Bislang war eine solche Entschädigung nur für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss- oder Fraktionssitzungen vorgesehen.

Diese Änderung, die Jens Ernst ( SPD) beantragt hatte, wurde jüngst im Rat mit 18 Ja- und neun Nein-Stimmen bei drei Enthaltungen mit beschlossen. Michael Dreves ( Bündnis 90/Die Grünen) hatte angekündigt, dass seine Fraktion die Änderung ablehnt. „Die AGs sind nur Hilfsmittel für die eigentlichen Gremien, weil die Fachausschüsse ihre Arbeit nicht machen“, sagte er. Außerdem müsse die Stadt sparen.

Anzeige

Verschuldete Stadt muss sparen

Auch Jonas Soluk ( CDU) drang darauf, dass die verschuldete Stadt auf die Ausgaben achten müsse. Matthias Friedrichs ( SPD) stimmte zu, dass die Stadt sparen müsse. Er wies jedoch darauf hin, dass die Politiker ein Ehrenamt ausüben, „und das soll in dieser Stadt gewürdigt werden – auch in Zeiten knapper Kassen“.

Weitere HAZ+ Artikel

Marion Kimpioka ( SPD) beantragte zusätzlich, dass die Entschädigungssatzung auch für die Mitglieder des Jugendparlaments von Pattensen gelten soll. Die Mitglieder dieses Gremiums sollen gleichfalls für die Teilnahme an Sitzungen entschädigt werden. Eine Diskussion gab es zu diesem Vorschlag im Rat nicht. Kimpiokas Antrag wurde mit großer Mehrheit, ohne Gegenstimmen und mit nur einer Enthaltung, beschlossen.

Von Kim Gallop