Mehr als 1000 Gäste haben die Benefizveranstaltung zugunsten des Vereins krebskranker Kinder Hannover am Sonntag in Schulenburg besucht. Initiator Thomas Weimann hatte das Fest auch wegen der Erkrankung seiner Patentochter Lina an Leukämie ausgerichtet. Sie hat die Krankheit mittlerweile überstanden.