Mehr als 2500 Bürger haben die Petition für die Einrichtung einer Kinderarztpraxis in Pattensen mittlerweile unterschrieben. Die von Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD) und der Ratsvorsitzenden Julia Recke ( CDU) gemeinsam im Januar gestartete Aktion endet jetzt. Bürger können sich noch bis Donnerstag, 19. März, online eintragen.

Fast 700 Kommentare zur Petition

Das von Schumann und Recke selbst gesetzte Ziel von 3000 Unterschriften wurde damit nicht ganz erreicht. Für Schumann spielt das aber auch gar nicht so eine große Rolle. „Wir freuen uns sehr darüber, dass so viele Menschen die Petition unterschrieben haben. Das zeigt den großen Bedarf nach einer Kinderarztpraxis in Pattensen“, sagt Schumann. Unterstrichen wird das zusätzlich von fast 700 Kommentaren. Dort schildern Bürger aus Pattensen, aber auch den umliegenden Städten, wie sehr die aus ihrer Sicht zu wenige Kinderarztpraxen in der Region Hannover ihr Leben erschweren.

Persönliches Treffen muss wegen Coronavirus verschoben werden

Schumann will die Unterschriften an die Kassenärztliche Vereinigung (KVN) weiterleiten und das Ergebnis auch bei einem persönlichen Treffen erörtern. „Dieses Treffen müssen wir jetzt wegen des Coronavirus auf einen noch unbestimmten Zeitpunkt verschieben. Doch sobald es wieder möglich ist, werde ich einen Termin mit Vertretern der KVN ausmachen“, sagt Schumann.

Die Bürgermeisterin hatte auch das niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung um Unterstützung gebeten. Das Ministerium will zu dieser Angelegenheit jedoch nicht öffentlich Stellung beziehen. Für eine Kinderarztpraxis ausgesprochen haben sich die Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch ( SPD) und Maria Flachsbarth ( CDU), zu deren Wahlkreis Pattensen gehört.

Im Dezember hatte die in Arnum wohnenden Kinderärztin Joke Buring die Einrichtung einer Praxis in Pattensen bei der KVN beantragt. Das wurde jedoch mit dem Verweis darauf abgelehnt, dass es in Deutschland eine Überversorgung von Kinderarztpraxen gebe und keine neuen Praxen zugelassen werden. Eine im Februar vorgelegte neue Bedarfsplanung sieht jetzt allerdings für Niedersachsen doch 63 weitere Kinderarztpraxen vor. Diese werden allerdings nach den bisherigen Planungen nicht in der Region Hannover angesiedelt sein.

