Hüpede

Es war ein ganz besonderer Frühschoppen in Hüpede, zu dem am Sonnabend mehr als 500 Besucher gekommen sind: Schließlich gab es für die freiwillige Feuerwehr gleich drei Anlässe zum Feiern.

„Alljährlich feiern wir seit nunmehr 50 Jahren im September immer einen gemeinsamen Frühschoppen“, erläuterte Pressesprecherin und Kinderfeuerwehrbetreuerin Michaela Klempin. „In diesem Jahr haben wir ihn jedoch kombiniert mit dem 85. Jahrestag unserer Ortsfeuerwehr und dem 45. der Jugendfeuerwehr.“

Feuerwehr in Hüpede feiert

So verwandelte sich das Gelände rund um das Feuerwehrgerätehaus in eine kleine Fest- und Feiermeile mit verschiedenen kulinarischen Ständen, Mitmachaktionen für Groß und Klein sowie musikalischen Darbietungen. Wer sich das große gedruckte Fotobanner, das das passive Mitglied Jens Henkel mit vielen historischen Bildern aus der Geschichte der Hüpeder Ortsfeuerwehr gestaltet hatte, ansah, kam schnell mit anderen Besuchern darüber ins Gespräch. So erinnerte man sich an die Gründung als damalige Pflichtfeuerwehr des Ortes 1934, aber auch an den Beginn der jährlichen Frühschoppen, zu denen die Teilnehmer bis vor etwa 15 Jahren stets gemeinsam in den nahegelegenen Hüpeder Wald gegangen waren.

Die Scharfe Pfanne gehört zur Tradition

Auch die große Pfanne, in der das beliebte Gericht Scharfe Pfanne zubereitet wird, wurde mit in den Wald genommen. Zum jüngsten Frühschoppen konnte die nach Möglichkeit scharf gewürzte Pfanne mit Geschnetzeltem und Gemüse nun aber direkt unter aufgestellten Partybaldachinen am Gerätehaus genossen werden. Währenddessen spielten drinnen der Musikzug Schulenburg und später der Musikverein Pattensen. An Getränken gab es frisch gezapftes Bier vom Fass, darunter das beliebte „Hüpscher Werkstattbräu“.

Kinder konnten sich an der Fotobox der Regionsjugendfeuerwehr als tatkräftige Brandbekämpfer ablichten oder – ebenso wie die Erwachsenen – von Jan-Michael Reck von der Rethener Fachfirma Lange im praktischen Einsatz von Feuerlöschern unterweisen lassen.

Die Feuerwehr informiert

Darüber hinaus konnten sich die Gäste über das aktuelle Dienst- und Einsatzgeschehen der Ortsfeuerwehr informieren und von den Aktiven die feuerwehrtechnische Ausrüstung erklären lassen. Die Jugendfeuerwehr präsentierte sich über den Tag verteilt mit mehreren Löschübungen. Kleine Spiel-, Mal- und Bastelaktionen für die Jüngsten rundeten das Programm ab. Die gute Tat darüber hinaus: Der Erlös aus dem Verkauf von Kaffee, Kuchen und Torten im Schulungsraum kommt der Jugendfeuerwehr zugute. Die Summe steht bisher noch nicht fest.

Von Torsten Lippelt