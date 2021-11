Schulenburg

Am Dienstagmorgen sind mehrere positive Corona-Fälle an der Grundschule Schulenburg gemeldet worden. Die Kinder des ersten und zweiten Jahrgangs befinden sich deshalb in dieser Woche wieder komplett im Homeschooling. Eine genaue Zahl der mit dem Virus infizierten Kinder konnte der kommissarische Schulleiter Arne Ellenberg am Nachmittag nicht nennen. Eine Mutter sprach von insgesamt fünf positiven PCR-Testergebnissen bei Kindern aus einer Klasse des zweiten Jahrgangs. Die Region Hannover gab drei gemeldete Fälle am Dienstag an.

„Es gab aus der Klasse Kontakte zu den anderen Kindern. Deshalb haben wir vorsorglich alle ins Homeschooling geschickt“, sagte Ellenberg. Die Kinder des dritten und vierten Jahrgangs seien mit den unteren Klassen hingegen nicht in Berührung gekommen und könnten daher regulär weiter die Schule besuchen.

55 Kinder sind betroffen

Im ersten Jahrgang befinden sich in den zwei Klassen insgesamt 28 Kinder, im Jahrgang höher sind es 27 Kinder. Die Eltern können in den nächsten Tagen in bestimmten Zeitfenstern Aufgaben und Unterrichtsmaterialien an der Schule abholen und ihren Kindern nach Hause bringen. Homeschooling per Videokonferenz sei nicht möglich. „Dafür ist die Internetleitung in Schulenburg nicht stabil genug“, sagte Ellenberg.

Das Homeschooling gilt vorerst bis Ende dieser Woche. „Ab Montag können sich die Kinder freitesten“, sagte der kommissarische Schulleiter. Es müsse allerdings ein Test bei einer offiziellen Stelle gemacht werden, beispielsweise in einer Apotheke. „Ein Selbsttest reicht nicht“, sagte Ellenberg. Ist das Ergebnis negativ, könne das Kind wieder zur Schule gehen.

Von Mark Bode