Jahrelange Planung und Vorbereitung wird nächste Woche möglicherweise auf unbestimmte Zeit in die Schublade wandern. Denn dann stimmt der Rat der Stadt über die Entwicklung des Neubaugebiets Mühlenfeld ab. Und die Zeichen stehen auf Ablehnung: Der Ausschuss für Bauangelegenheiten und Stadtentwicklung hat sich am Dienstagabend mit fünf zu vier Stimmen knapp gegen die Entwicklung des Neubaugebiets ausgesprochen. Zu den Gegnern zählen Mitglieder von CDU, UWG, Bündnisgrünen und Freien Wählern, deren Fraktionen im Rat zusammen die deutliche Mehrheit haben.

Das Mühlenfeld sollte eines der größten Bauprojekte der Stadt werden. Der Erste Stadtrat Axel Müller sprach noch im vergangenen Jahr von einem „kleinen Dorf“, das auf rund zehn Hektar Platz für mehr als 1000 Neubürger bieten sollte. Doch das kostet auch Geld. Abgesehen von der Entwicklung des Gebiets müsste die Stadt laut der Verwaltung zwingend auch eine neue Grundschule und eine neue Kindertagesstätte bauen. Die Verwaltung hatte bereits eine geschätzte Summe von rund 12,5 Millionen Euro nur für eine neue Grundschule genannt. „Zusammen mit einer neuen Kindertagesstätte sind wir dann bei rund 20 Millionen Euro, die sich die Stadt im Moment einfach nicht leisten kann“, sagte SPD-Ortsratsmitglied Axel Steding. Bauausschuss und Ortsrat tagten zusammen, um sich bei diesem Thema untereinander auszutauschen.

Bürgermeisterin Ramona Schumann warnt vor der Belastungsgrenze der Pattenser Grundschule. Quelle: Tobias Lehmann

Grundschule Pattensen auch ohne Neubaugebiet an Kapazitätsgrenze

Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD) wandte ein, dass unabhängig vom Neubaugebiet über weitere Grundschul- und Kindertagesstättenplätze gesprochen werden müsste. Die bestehende Grundschule Pattensen kann maximal 20 Klassen aufnehmen, und diese Grenze sei schon nahezu erreicht. Nach Prognosen der Verwaltung würde der Bedarf mit dem Neubaugebiet innerhalb weniger Jahre auf 31 Klassen steigen.

Doch selbst ohne den Ausbau des Areals Mühlenfeld könnte es eng werden. Schumann wies darauf hin, dass ein Generationenwechsel innerhalb bestehender Häuser und Wohnungen möglich sei, der sich nicht prognostizieren lasse. Vor einigen Jahren seien in Schulenburg in bestehende Häuser so viele neue junge Familien eingezogen, dass plötzlich sehr schnell zwei neue Kindergartengruppen benötigt wurden. „Jetzt bekommen wir dort sogar eine komplett neue Kindertagesstätte“, sagte Schumann.

Weiterhin sagte die Bürgermeisterin, dass nahezu täglich im Rathaus Anfragen nach Wohnraum in Pattensen eingehen. Mehr als 100 Anfragen vor allem für die Kernstadt sollen bereits vorliegen. „Es ist schwierig. Auf der einen Seite will ich, dass sich die Stadt entwickelt, und auf der anderen sehe ich, dass wir sparen müssen“, erläuterte Schumann. Matthias Friedrichs ( SPD) sagte, dass nicht immer nur ausschließlich auf die Kosten geschaut werden sollte. Die Entwicklung der Stadt sei auf mehreren Ebenen ein Gewinn. Michael Dreves ( Bündnisgrüne) entgegnete, dass es aber auch kein Wachstum um jeden Preis geben dürfe. „Wir sind zunächst dafür verantwortlich, dass es den bereits in Pattensen wohnenden Bürgern gut geht“, sagte er. Wenn die Stadt sich komplett überschulde, sei das nicht der Fall.

SPD-Fraktion schlägt Kauf des Areals Mühlenfeld vor

Andrea Eibs-Lüpcke ( SPD) schlug im Namen ihrer Fraktion vor, das Baugebiet zu kaufen und sich mit der Entwicklung Zeit zu lassen. „Wir brauchen neuen Wohnraum in Pattensen, haben aber auch noch viele Fragen. Wenn wir die Fläche kaufen, können wir sie anschließend innerhalb des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts gemeinsam mit den Bürgern entwickeln.“ Müller riet davon ab. „Die Fläche für einen mittleren siebenstelligen Betrag zu kaufen und möglicherweise erst in Jahren zu entwickeln ist wirtschaftlich nicht darstellbar“, sagte er.

Ist die Entwicklung eines Baugebiets am Steintorfeld möglich? Quelle: Tobias Lehmann (Archiv)

Der Ausschuss lehnte anschließend sowohl den Antrag der SPD wie auch die grundsätzliche Entwicklung des Mühlenfelds mit fünf zu vier Stimmen ab. Georg Thomas ( CDU) sagte, dass die Entwicklung der Stadt aber nicht gestoppt werden sollte. Möglicherweise wäre die erstmals schon vor mehr als 20 Jahren angedachte Erschließung des Baugebiets Steintorfeld östlich der Jeinser Straße sinnvoll. Das große Problem dabei ist, dass sich bisher noch kein Investor gefunden hat, der die dann nötige Entlastungsstraße zwischen der Jeinser Straße und der Koldinger Straße finanziert.

Die endgültige Entscheidung über das Neubaugebiet Mühlenfeld fällt in der Ratssitzung am Donnerstag, 17. Dezember, ab 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule.

Von Tobias Lehmann