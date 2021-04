Schulenburg

Die Stadt will die Pläne für den Neubau der Grundschule Schulenburg vor der europaweiten Ausschreibung des Projekts noch einmal konkretisieren. Die Lenkungsgruppe mit Vertretern aus Politik, Stadtverwaltung, Lehrern, Eltern und Schülern hat das bisherige Raumprogramm um einige Vorschläge ergänzt, denen der Rat noch zustimmen muss. Unter anderem soll die Mensa rund 130 Quadratmeter groß werden. Bisher waren nur 80 Quadratmeter geplant.

Hintergrund für den größeren Platzbedarf ist der Rechtsanspruch auf einen Nachmittagsbetreuungsplatz für Grundschulkinder, der nach Planungen des Landes ab 2025 gelten soll. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass die Nachfrage für Betreuungsplätze am Nachmittag dann steigen wird. In zwei Schichten sollen bis zu 85 Kinder ihr Essen in der Mensa einnehmen können – das entspricht 70 Prozent der maximalen Schülerzahl.

Neubau soll durch größere Mensa nicht viel teurer werden

Der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Technische Dienste, Axel Müller, wies darauf hin, dass das bisher mit rund 10 Millionen Euro veranschlagte Projekt dann auch teuer wird: „Genau beziffern kann ich das im Moment aber noch nicht.“ Deutlich sollten die Kosten aber nicht steigen. „Wir bauen ein Gebäude auf mehreren hundert Quadratmetern, da fallen zusätzliche 50 Quadratmeter nicht groß in das Gewicht.“ Die neue Schule soll 2023 eröffnet werden.

Weiterhin empfiehlt die Lenkungsgruppe, einen Raum offiziell als Versammlungsstätte auszuweisen. „In normalen Räumen dürfen sich höchstens 199 Personen aufhalten. Sollte etwa die Aula als Versammlungsstätte ausgewiesen werden, müssen dort unter anderem zusätzliche Lüftungsanlagen eingeplant werden“, erläuterte Müller. Das sei jedoch sinnvoll, da etwa bei Einschulungen die Kinder von weiteren Familienmitgliedern begleitet werden. Eine Personenzahl von 200 sei so schnell erreicht.

Der 2020 eröffnete Neubau der Grundschule Pattensen hat ebenfalls eine Versammlungsstätte. Diese kann bei Bedarf auch von der Dorfgemeinschaft für größere Veranstaltungen genutzt werden. „Für private Feiern wird der Raum jedoch nicht zur Verfügung stehen“, sagte Müller.

Für Feuerwehrmusikzug ist kein Platz mehr

Bedarf für einen Raum in dem Neubau hatte bereits der Musikzug der Feuerwehr Schulenburg angemeldet. Zurzeit nutzen die Musiker einen Raum der alten Grundschule für Übungen und Versammlungen. Dafür soll in der neuen Grundschule jedoch kein Platz mehr sein. Die Stadtverwaltung schlägt alternativ vor, entsprechende Räumlichkeiten in einem neuen Feuerwehrgerätehaus einzuplanen.

Ob und wann ein neues Gerätehaus gebaut wird, ist allerdings noch gar nicht entschieden. Musikzugführer Till Markgräfe teilt mit, dass mit der Stadt bereits darüber gesprochen wurde, für die Übergangszeit Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Details stehen aber noch nicht fest.

Noch dieses Jahr will die Stadt einen Feuerwehrbedarfsplan vorlegen, der unter anderem den nötigen Neubau von Feuerwehrgerätehäusern abbilden soll – wie auch den Kauf von Feuerwehrfahrzeugen für die nächsten Jahre. Im vergangenen Jahr hat die Stadt gemeinsam mit der Feuerwehr und einem externen Unternehmen die nötigen Details ausgearbeitet. „Uns liegt jetzt ein Entwurf vor, den wir gerade noch prüfen. Sobald alle Daten vollständig erfasst sind, werden wir ihn öffentlich präsentieren“, sagte Müller. Ob dies noch vor der Sommerpause sein wird, ist offen

Von Tobias Lehmann