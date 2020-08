Pattensen-Mitte

Für den Pattenser Michael Ruppelt geht es am Sonntag, 9. August, um den Honigtopf. So wird der Jackpot der NDR-Bingo-Umweltlotterie genannt, um den Ruppelt live im Fernsehen spielen wird. Es geht um 120.000 Euro. Die ungewohnte Situation und der mögliche hohe Gewinn bereiten Ruppelt gerade im positiven Sinn schlaflose Nächte. Der 52-Jährige beteiligt sich schon seit rund 15 Jahren an der Lotterie. „Die Erträge kommen Natur- und Umweltschutzprojekten zugute. Das unterstütze ich“, sagt Ruppelt.

Kleinere Beträge hat der in Schulenburg geborene und heute in Pattensen-Mitte lebende Ruppelt in den vergangenen Jahren hin und wieder schon gewonnen. Doch jetzt wurde er erstmals für das Live-Spiel um den Hauptgewinn ausgelost. Vor laufenden Kameras in dem Produktionsstudio in Hannover muss er sich zunächst gegen seine ebenfalls ausgeloste Konkurrentin aus Schüttdorf in der Grafschaft Bentheim durchsetzen.

Anzeige

Pattenser muss in Bingo-Sendung Fragen zur Umwelt beantworten

Die beiden Kandidaten bekommen in der Endrunde immer drei Fragen rund um das Thema Umwelt gestellt. „Konkret vorbereiten werde ich mich jetzt nicht mehr. Das Thema ist zu breit, als das jetzt noch sinnvoll dafür gelernt werden kann“, sagt Ruppelt. Sollte er das Ratespiel gewinnen, benötigt der Pattenser noch einmal Glück. Er muss ein Feld auf dem Honigtopf auswählen. Dahinter verbirgt sich dann sein Gewinn. „Um den Hauptgewinn zu bekommen, muss ich schon viel Glück haben. Ich freue mich, wenn ich überhaupt gewinnen sollte, auch wenn es am Ende ein kleinerer Betrag wird“, sagt Ruppelt. Eine Verwendung für das Geld hat er auch schon. „Mein Sohn hat gerade den Führerschein gemacht. Wenn ich genug Geld gewinne, kaufen meine Frau und ich ein neues Auto und unser Sohn bekommt das alte“, sagt Ruppelt.

Weitere HAZ+ Artikel

Stiftung hat mehr als 200 Millionen Euro in Umweltprojekte investiert

Die von Michael Thürnau und Jule Gölsdorf moderierte Umweltlotterie wird bereits seit 22 Jahren beim NDR ausgestrahlt. Nach Angaben der Bingo-Umweltstiftung wurden in dieser Zeit mehr als 200 Millionen Euro für mehr als 6000 Umweltprojekte investiert. Die Entscheidung über die Projektförderung trifft ein Gremium mit Mitgliedern aus verschiedenen Umweltverbänden. Mit regelmäßig bis zu einer Million Zuschauer gehört Bingo zu den am meisten gesehenen Produktionen des NDR. Die Sendung wird am Sonntag, 9. August, um 17 Uhr im NDR live gezeigt.

Von Tobias Lehmann