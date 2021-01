Oerie/Koldingen

Kerstin Flebbe ist Milchbäuerin aus Leidenschaft. Mit Unterstützung ihres Vaters kümmert sich die 37-Jährige jeden Tag um die 40 Kühe, Jungrinder, Färsen und Kälber auf einem kleinen Hof in Oerie. Demnächst soll sie den Familienbetrieb übernehmen, den sie dann in vierter Generation führen wird. Leben kann sie davon jedoch nicht. Milchbauern leiden unter niedrigen Preisen für ihr Produkt. In den zurückliegenden Wochen haben Landwirte deshalb immer wieder durch das Blockieren von Zufahrten zu Supermarktlagern protestiert.

Flebbe arbeitet zusätzlich zu den sechs bis acht Stunden, die sie jeden Tag für die Versorgung der Tiere benötigt, in einem Vollzeitjob als Tierärztin. Bevor sie zur Arbeit fährt, füttert sie morgens um 5.30 Uhr die Rinder. Danach melkt sie die 22 Milchkühe, mistet den Stall aus, erneuert die Einstreu. Nach Feierabend geht sie erneut zum Melken in den Stall. Dazu muss sie jedem Tier per Hand das Melkgeschirr anlegen. Die Milch wird dann automatisch von einer Absauganlage in einen gekühlten Tank gepumpt.

Jeden Tag verbringt Kerstin Flebbe zusätzlich zu ihrem Vollzeitjob als Tierärztin sechs bis acht Stunden mit der Versorgung der Rinder. Quelle: Stephanie Zerm

Jeden Tag kommen so rund 550 Liter Milch zusammen. Diese verkauft Kerstin Flebbe für 30 Cent pro Liter an eine Molkerei. Um gewinnbringend zu arbeiten, bräuchte sie jedoch 40 Cent pro Liter. „Wir müssen auch unsere Ausgaben für Futter, Energie, Reparaturen und Wartungsarbeiten finanzieren“, sagt Flebbe, die vor ihrem Studium der Tiermedizin eine Ausbildung zur staatlich geprüften Agrarbetriebswirtin gemacht hat.

Die Proteste der Milchbauern in ganz Deutschland kann sie gut verstehen. „Die viel zu niedrigen Milchpreise liegen nicht an den Molkereien, sondern am Einzelhandel, der diesen die Preise diktiert“, sagt sie. Daher wäre es für sie auch keine Option, ihre Milch einer anderen Molkerei anzubieten. „Wir sind froh, dass wir überhaupt einen Abnehmer haben“, sagt Vater Hermann Flebbe. Die Molkereien würden sich nicht gerade darum reißen, einen kleinen Betrieb wie ihren anzufahren.

Namen statt Nummern

Um keine roten Zahlen zu schreiben, bewirtschaften Kerstin und Hermann Flebbe zusätzlich noch rund 40 Hektar Land. Damit decken sie die Kosten für die Milchviehhaltung. „Von der Milch können wir nicht leben“, sagt Kerstin Flebbe. Trennen will sie sich jedoch nicht von den Kühen. „Ich bin mit ihnen aufgewachsen und hänge sehr an ihnen“, sagt sie, während sie Kuh Lara den Rücken krault. Auf dem kleinen Hof haben alle Tiere einen Namen – im Gegensatz zu Großbetrieben, wo sie nur durch eine Nummer gekennzeichnet sind. Die schwarzgescheckten Holstein-Friesian-Rinder kennt Flebbe bereits seit deren Geburt, alle kamen auf dem Hof zur Welt.

Für ihre Arbeit wünscht sich die 37-Jährige eine größere Wertschätzung. „Es kann nicht sein, dass ein mit viel Arbeit und Zeitaufwand hergestelltes Produkt wie Milch billiger als Wasser ist“, sagt sie. Um das Preisdumping in der Landwirtschaft zu beenden, sieht sie vor allem den Einzelhandel in der Pflicht. Aber auch Verbraucher könnten etwas tun. „Es würde schon etwas helfen, wenn sie nicht nur die Billigprodukte kaufen“, sagt Flebbe.

Die Milchwirtschaft ist für Landwirte derzeit ein Verlustgeschäft. Quelle: Stephanie Zerm

Geringe Wertschätzung für Lebensmittel

Das sieht der Koldinger Milchbauer Gerold Lindenberg genauso. „Die Leute kaufen sich teure Handys und Autos, aber für das, was bei ihnen auf den Teller kommt, wollen sie kein Geld ausgeben“, kritisiert er. Wenn dies so weiterginge, gebe es bald nur noch riesige Industriebetriebe mit Massentierhaltung von mehreren Hundert Tieren. Denn je größer ein Betrieb sei, umso billiger könne er produzieren. Lindenberg selbst hat seinen Bestand 2014 von insgesamt 60 auf 140 Tiere erweitert. Dazu hat er einen neuen großen Boxenlaufstall mit modernem Melkroboter in der Koldinger Feldmark gebaut. „Damals gab es einen regelrechten Milchboom, sodass viele neue Ställe gebaut worden sind“, sagt er.

Wann ist das Rind eine Kuh? Nicht alle Rinder sind auch Kühe. Denn zur Kuh wird ein Rind erst, wenn es Milch gibt. Dazu muss es jedoch zunächst kalben. Bis dahin werden weibliche Tiere als Jungrinder bezeichnet. Tragen sie das erste Mal, nennen Landwirte sie Färsen. Mit der Geburt des ersten Kalbes wird die Färse dann zur Kuh. Bis zum sechsten Lebensmonat werden die neugeborenen Rinder als Kalb betitelt. Männliche Rinder werden danach zu Jungbullen. Sobald sie geschlechtsreif sind, heißen sie Bulle oder Stier. Werden die Tiere kastriert, werden sie zum Ochsen.

Zu der Zeit habe der Milchpreis bei 40 Cent gelegen. Doch dann sei die Nachfrage gesunken. Heute bekommt er pro Liter nur noch 31 Cent. „Das reicht nicht, um kostendeckend zu arbeiten“, sagt auch Lindenberg. Daher betreibt er zusätzlich Ackerbau, eine Grüngutannahmestelle und bietet Winterdienst an. Auch bei ihm ist das Arbeitspensum hoch. „Ich komme auf 60 bis 70 Stunden die Woche“, sagt Lindenberg. Oft sitze er bis spät abends am Schreibtisch, um die Buchführung zu erledigen. „Wenn man sich das ausrechnet, komme ich noch nicht einmal auf einen Stundenlohn von 5 Euro.“

Fünf Euro für ein Kalb

Nicht mehr als 5 Euro wert: Für ein männliches Kälbchen wie dieses hat die Oerier Landwirtin Kerstin Flebbe im Sommer nur 5 Euro bekommen. Quelle: Stephanie Zerm

Auch Lindenberg setzt auf die Verantwortung des Einzelhandels. „Im Gegensatz zu uns macht er gute Gewinne.“ Daher sollten aus seiner Sicht alle Milchprodukte um 10 bis 15 Cent teurer werden. „Dieser Betrag sollte dann an die Landwirte weitergegeben werden.“ Verbraucher könnten die Bauern ebenfalls unterstützen, indem sie regionale Produkte kaufen und sich nicht von Dumpingpreisen locken ließen. Diese beträfen alle tierischen Produkte von der Milch bis zum Fleisch. So habe er vor Kurzem beim Verkauf eines Bullenkalbs für dieses statt der üblichen 50 bis 60 Euro nur 20 Euro bekommen. Dies kann Kerstin Flebbe sogar noch unterbieten. „Im Sommer musste ich ein Bullenkalb für nur 5 Euro verkaufen“, sagt sie.

Deutschland ist größter Milchproduzent der EU Die Milcherzeugung ist der wichtigste Betriebszweig der deutschen Landwirtschaft. Laut dem Bundesinformationszentrum Landwirtschaft wurden 2019 insgesamt 33,1 Millionen Tonnen Kuhmilch produziert. Damit ist Deutschland der größte Milcherzeuger innerhalb der EU. Insgesamt werden rund 4 Millionen Milchkühe gehalten, die meisten davon in Niedersachsen. Dennoch sinkt die Zahl der Milchviehbetriebe kontinuierlich. In den vergangenen 20 Jahren hat sie sich mehr als halbiert und liegt jetzt bei rund 60.000. Dagegen sind die weiter bestehenden Betriebe immer größer geworden. Die durchschnittliche Zahl der gehaltenen Kühe ist seitdem von 33 auf 67 gestiegen. Die meisten Kühe sind Holstein-Friesian-Rinder, die auf eine hohe Milchproduktion gezüchtet worden sind. So gaben deutsche Milchkühe laut dem Bundesinformationszentrum Landwirtschaft 2019 im Schnitt 8.250 Kilogramm Milch. Im Vergleich zu 1990 ist dies ein Zuwachs von fast 70 Prozent. Um Milch zu produzieren, bekommen die Kühe im Schnitt fast jedes Jahr ein Kalb. Nach dessen Geburt können sie etwa zehn Monate gemolken werden. Im Schnitt werden Milchkühe nach sechs bis sieben Jahren geschlachtet. Natürlicherweise könnten sie bis zu 20 Jahre alt werden.

Von Stephanie Zerm