Pattensen-Mitte

In der Vorweihnachtszeit sind auch die Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Pattensen milde gestimmt. Sehr zur Freude einiger Falschparker beließen es die Mitarbeiter in den Tagen vor Heiligabend lediglich bei einer Verwarnung. Statt der Aufforderung auf Zahlung eines Bußgeldes fanden die Falschparker einen Zettel mit einem freundlichen Hinweis. Die Mitarbeiter selbst hätten die Idee entwickelt, die Fachbereichsleitung gab ihr Okay. „Das ist allerdings kein totaler Freifahrtschein für die Verkehrsteilnehmer“, sagt Stadtsprecherin Andrea Steding.

„Frohe und gesunde Feiertage“, steht auf dem Hinweis fett gedruckt. Es geht weiter: „Sie haben Ihr Fahrzeug falsch geparkt. Wir haben heute davon abgesehen, wegen dieser Ordnungswidrigkeit ein Verwarnungsgeld zu erheben oder Anzeige zu erstatten. Wir bitten Sie, künftig die Parkregelungen der Straßenverkehrsordnung zu beachten und dementsprechend andere Parkmöglichkeiten zu wählen.“

Nicht alle bleiben verschont

Allerdings kommen auch dieser Tage längst nicht alle Pattenser in den Genuss der Milde der Ordnungsamtsmitarbeiter. „Wer einen Gehweg zuparkt oder andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr bringt, wird natürlich auch an diesen Tagen bestraft“, sagt Steding. Die Stadt hat dieses Mittel in diesem Jahr erstmalig genutzt.

Doch wieso drückt die Stadt plötzlich ein Auge zu? Benötigt Pattensen kein Geld mehr? „Doch, das natürlich schon“, antwortet Steding und verweist einerseits auf eine nette Geste rund um Weihnachten. Doch sie verbindet mit der gütigen Aktion noch eine andere Hoffnung. „Die Falschparker erinnern sich beim nächsten Mal vielleicht noch an diesen besonderen Zettel und suchen sich dann einen rechtmäßigen Parkplatz ein paar Meter weiter.“ Wie lange die Aktion genau laufen wird, wollte Steding nicht verraten: „Es kann sein, dass wir zum Ende des Jahres noch einmal ein Auge zudrücken“, sagt sie.

Von Mark Bode